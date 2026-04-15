Crece el rechazo a la reelección de Milei y la corrupción gana peso en el desgaste

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló un amplio rechazo a la posibilidad de que el presidente Javier Milei acceda a un segundo mandato. El 60,6% de los encuestados se manifestó en contra de su reelección, frente a un 27,3% que lo votaría nuevamente, en un contexto marcado por una caída sostenida de su imagen positiva.

Al indagar en los motivos del rechazo, el estudio señala que la principal causa es la percepción de una mala gestión (47%), seguida por promesas incumplidas (24,7%) y hechos de corrupción, que explican más de un 20% del descontento. Este último punto se consolida como un factor cada vez más relevante en el deterioro de la imagen presidencial.

El contexto económico aparece como un condicionante central. Según el director de la consultora, Gustavo Córdoba, el desgaste de una economía que no logra mejorar la situación de amplios sectores comienza a impactar de lleno en las expectativas electorales, anticipando un escenario cada vez más adverso para el oficialismo.

En paralelo, las controversias políticas también profundizan el desgaste. El denominado “factor” Manuel Adorni sumó tensión en los últimos días: el relevamiento indica que un 70% de los encuestados considera que debería renunciar, y una mayoría sugiere que dé un paso al costado para facilitar una investigación y brindar explicaciones públicas.

Entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 pero luego se alejaron, los motivos refuerzan esta tendencia: la situación económica lidera con el 47,7%, seguida por promesas incumplidas (18,9%) y la corrupción (12,7%). Este corrimiento incluso dentro de su base electoral alimenta la idea de un temprano debilitamiento político, con rasgos de “pato rengo” a mitad de mandato.

De cara a 2027, el clima político también muestra cambios. Un 48,2% de los encuestados aseguró que apoyaría una eventual alianza opositora para enfrentar al oficialismo. Para la politóloga Paola Zuban, este proceso refleja una “negativización” en la evaluación del Gobierno y una ciudadanía que comienza a revisar las expectativas iniciales.