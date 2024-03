Crean vaca que produce insulina humana en su leche

Es la primera vez que se logra la producción de insulina “humana” en un bovino modificado genéticamente.

Una vaca modificada genéticamente ha producido en su leche proteínas necesarias para la insulina humana, dando paso a imaginar que un rebaño de estas reses pueda poner contribuir a resolver los problemas mundiales de suministro de insulina, según cuentan los científicos responsables del experimento.

Pese a que esta realidad se vea aún muy lejana por tratarse de un primer caso, los investigadores consideran que representa una posibilidad viable y más factible por encima de los actuales métodos de producción de insulina, basado en levaduras y bacterias modificadas genéticamente.

La insulina, y su papel en la diabetes, se descubrió en 1921 y durante muchos años se trató a los diabéticos con insulina procedente de páncreas de ganado vacuno y porcino.

Pero en 1978 se produjo la primera insulina “humana” a partir de proteínas de bacterias E. coli modificadas genéticamente, que, junto con procesos similares que utilizan levadura en lugar de bacterias, es la principal fuente de insulina médica en la actualidad.

Un experimento sin precedentes

Aunque recurrir a las vacas para el suministro de insulina humana no es ninguna novedad, el nuevo estudio, publicado en Biotechnology Journal, indica que es la primera vez que se logra la producción de insulina “humana” en un bovino modificado genéticamente.

El equipo de investigación, dirigido por el zootecnista Matt Wheeler, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, insertó un segmento de ADN humano que codifica la proinsulina (una proteína que se convierte en insulina) en los núcleos celulares de 10 embriones de vaca, que luego se introdujeron en el útero de vacas normales.

No obstante, solo uno de estos embriones modificados genéticamente quedó preñado y dio lugar al nacimiento natural de un ternero transgénico vivo.

Cuando alcanzó la madurez, el equipo hizo varios intentos de dejar preñada a la vaca modificada genéticamente, mediante inseminación artificial, fecundación in vitro e incluso a la antigua usanza. Ninguno tuvo éxito, pero el equipo señala que esto puede tener más que ver con la forma en que se creó el embrión que con el hecho de que estuviera genéticamente modificado.

Finalmente, consiguieron que la vaca lactara mediante inducción hormonal, utilizando un método no revelado, pero atribuido al experto en reproducción animal Pietro Baruselli, de la Universidad de São Paulo.

Una cubeta contiene leche de vaca.

La vaca no lactó tanto como durante un embarazo, pero la poca leche que produjo durante un mes se examinó en busca de proteínas específicas. El análisis reveló masas moleculares similares a las de la proinsulina y la insulina humanas, que no estaban presentes en la leche de las vacas no transgénicas.

Asimismo se indicó la presencia del péptido C, que se elimina de la proinsulina humana en el proceso de creación de insulina, lo que sugiere que las enzimas de la leche de vaca pueden haber convertido la proinsulina “humana” en insulina.

“Nuestro objetivo era fabricar proinsulina, purificarla hasta convertirla en insulina y partir de ahí. Pero la vaca básicamente la procesaba ella misma”, dice Wheeler según indica el sitio Science Alert.

“Me imagino un futuro en el que un rebaño de 100 cabezas… podría producir toda la insulina que necesita el país. ¿Y con un rebaño mayor? Se podría producir todo el suministro mundial en un año”, afirma.

Erick Elola con información de Science Alert y Biotechnology Journal