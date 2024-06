Coy, la hermana de Furia, entró a Gran Hermano 2023 y le avisó a quién tiene que eliminar urgente del reality

Esta vez, la joven se organizó para ir a hacerle el aguante a la participante más estratega de la casa, que está dispuesta a todo para llevarse los 70 millones de pesos.

Furia recibió la visita que tanto esperaba y se llenó de fuerzas para llegar a la final de Gran Hermano 2023. Este lunes por la noche ingresó Coy, su hermana, que logró organizarse y aceptó sumarse al juego para darle el impulso necesario y que pueda llevarse los 70 millones de pesos. Sin embargo, durante sus primeros minutos en el reality cometió un acto que podría ser sancionado y hubo escándalo en las redes.

A través de un mensaje encriptado, la joven le dijo a qué participante tiene que eliminar urgente. “Cuando vos entraste e hicimos angelitos, ¿sabés lo que se rompió?”, le comentó la entrenadora, mientras que Georgina repreguntó: “¿El palo chino? La señal…”. Juliana Scaglione no demoró en darse cuenta de que hablaba de Martín Ku, y su respuesta lo confirmó: “Listo, gracias”.

Pese a tener esta información en su poder, habrá que esperar para saber cómo avanzará Furia, ya que le tiene un gran cariño a su compañero, y en varias oportunidades manifestó el deseo de que lleguen juntos al 7 de julio, cuando alguien deba apagar la luz.

Juliana Scaglione y una información que podría cambiar su juego.

Apareció una supuesta alumna de Furia de “Gran Hermano 2023″ que ventiló cómo es su verdadera cara

Furia está complicada en Gran Hermano 2023 por su temperamento. En los últimos días ninguneó a sus excompañeros con insultos irreproducibles y sumó más enemigos. En medio del escándalo y la posibilidad de que abandone la casa por decisión del público, apareció una supuesta exalumna suya que contó cuál es su verdadera cara y dejó a todos impactados.

La chica, que se llama Delfi, expuso que en la vida real Juliana Scaglione no es como en el reality. “Fue mi profesora, la conocí en una instancia muy difícil de mi vida. Siempre fui discriminada por mi peso y por mi sexualidad y Juli me enseñó a amarme a mí misma, nunca se metió con mi cuerpo. Ella me motivó a seguir viviendo”, aseguró en X (Twitter).

Furia es la jugadora más polémica de Gran Hermano 2023. (Foto: captura de Telefe)

Acto seguido, confirmó que la participante “es un amor de persona” y le auguró un exitoso camino hacia la final. “Sus alumnos la amaban y respetaban un montón. Quiero que la gente entienda que esto es un reality show. Juli no se maneja así en la vida, no le grita a las personas, no las putea, y ante todo no discrimina. Ella está jugando”, cerró.