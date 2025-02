Coti Romero posó en microbikini azul colaless y deslumbró a sus seguidores

Separada de Nacho Castañares, se fotografió sumergida en la pileta con un modelo estampado con manchas negras.

Con una audacia incomparable y gran fanatismo por las microbikinis, Coti Romero no duda en sacar a relucir su faceta más audaz a través de sus publicaciones de Instagram. Con casi tres millones de seguidores, la correntina, que acaba de separarse de su novio Nacho Castañares, redobla la apuesta cada vez que hace un posteo y el último no fue la excepción.

Sumergida en una pileta, se fotografió con un traje de baño de dos piezas en color azul clásico con manchas en negro. El diseño es de corpiño triangular -que usó bien fruncido para destacar su escote- y bombacha colaless cavada con tiritas negras de ajuste en los laterales.

Coti Romero en microbikini cavada azul y negra. (Foto: Instagram/@cotyrommero)

Como en todos sus posteos, dejó ver en detalle su look desde diferentes poses y encuadres: de frente, de perfil y de espaldas. Además, mostró el beauty look que acompañó armoniosamente la sensual apuesta. El pelo, suelto, lo llevó peinado para atrás, pasado por agua post chapuzón.

Coti Romero pasada por agua y en traje de baño colaless. (Foto: Instagram/@cotyrommero)

Tampoco descuidó su apuesta de make up, a pesar de estar en plena jornada de relax en la pileta. Coqueta como de costumbre, lució pestañas muy arqueadas, abundante rubor en las mejillas y en la nariz y tinta roja en los labios. ¿Los detalles finales de la apuesta? Manicura color mostaza, aros plateados en forma de corazón y brazaletes con charms.

Coti Romeroen microbikini azul con detalles en negro. (Foto: Instagram/@cotyrommero)

En el pie del posteo, la ex Gran Hermano compartió una frase de la canción Ya no tiene novio de Mau & Ricky y Sebastián Yatra. “Dice que tengo lo que Yatra no tenía”, escribió. En solo 24 horas, el carrusel de imágenes recibió casi 250 mil “me gusta” y, por supuesto, se llenó de elogios en la sección de comentarios.

Coti Romero se fotografió de espaldas con su microbikini colaless. (Foto: Instagram/@cotyrommero)

“La mujer más hermosa del mundo”, “Estás en tu prime de belleza”, “Yo creo que es la más linda de la Argentina” y “Sin palabras” la piropearon, entre otros halagos. Además, algunos hicieron referencia a su relación con Nacho Castañares, su compañero de Gran Hermano. “Un suertudo Nacho” y “Nacho y vos son una pareja única y hermosa”, le comentaron.