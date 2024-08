Coti Romero deslumbró con un infartante oufit

La ex Gran Hermano jugó con las ultra transparencias y puso en jaque la censura de las redes sociales.

Coti Romero deslumbra con sus looks a casa paso que da. Es una de las influencers más sobresalientes del momento en Instagram. Tras su paso por la casa de Gran Hermano saltó a la fama y tomó gran popularidad.

La influencer tiene un carisma único que la convierte en protagonista en cada proyecto nuevo que emprende. Coti tiene un estilo propio que causa furor en cada uno de sus fans. No pasa desapercibida y ha logrado conseguir un lugar en el mundo mediático.

Coti Romero calentó el invierno con un top mega escotado total white Foto: instagram

Juega al límite de la censura y desafía las reglas establecidas. Coti logra captar todas las miradas de sus fans y enamora con sus looks cargados de sensualidad. La rubia compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con un outfit infartante que dejó sin palabras a todos sus fans.

El look infartante con el que conquistó Coti Romero Foto: instagram

Coti Romero es una verdadera referente fashionista. Combina a la perfección diferentes tendencias y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa.Los likes invaden cada una de sus publicaciones y siempre va por más.

Coti Romero jugó con las ultra transparencias y puso en jaque la censura de las redes Foto: instagram/cotir

La ex Gran Hermano posó con un espectacular look ultra hot. La parte superior, un chaleco tejido mega transparente. La rubia no llevó corpiño y mostró mucha piel con el arriesgado outfit. Sus fans alucinaron y los halagos no se hicieron esperar.

Coti Romero volvió a encender las redes: recién salida de la ducha y con transparencias Foto: instagram

Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo.

Coti Romero encendió Instagram con un outfit ultra hot

La influencer roba miradas con cada publicación que comparte en Instagram. Su estilo audaz y osado, cosecha suspiros y los likes no tardan en llegar. Siempre va por más y paraliza las redes con cada imagen arriesgada que comparte.

Coti Romero encendió el otoño posando con una campera mega trendy sin corpiño Foto: instagram

Coti Romero posó con un look canchero y sexy Foto: instagram/coti

Coti Romero deslumbró con un chaleco tejido en color celeste mega sensual. La exhermanita mostró mucha piel y cautivó en Instagram mostrando mucha piel y sin llevar corpiño.