Cornejo respaldó a Macri por no presentarse ante la justicia por la causa de espionaje ilegal

El presidente de la UCR firmó un comunicado de respaldo al ex presidente junto a la jefa del PRO Patricia Bullrich y el de la coalición cívica Maxi Ferraro. La respuesta del kirchnerismo.

El presidente de la UCR Alfredo Cornejo se diferenció del neurólogo Facundo Manes y firmó un comunicado de la mesa de Juntos por el Cambio en respaldo a Mauricio Macri por no presentarse a la indagatoria en la causa que lo investiga por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan.

“Acompañamos el planteo de recusación de Macri como herramienta legal para garantizar su derecho a ser escuchado por un juez imparcial”, señaló el comunicado, firmado también por Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Maximiliano Ferraro, jefe de la Coalición Cívica; y Miguel Pichetto.

Macri retornó este martes al país desde Miami y si bien tenía fecha de indagatoria este miércoles, decidió no presentarse por considerar que el juez Martin Bava no era competente por ser subrogante.

La citación original era para el 10 de octubre, pero el ex presidente se excusó por no estar en el país. Se la pospusieron al 20 pero prefirió declararse en rebeldía y a Manes no le pareció una buena decisión.

“Yo no soy abogado, pero una de las cosas que necesitamos es la ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir, por más que sea injusta la causa”, sostuvo el candidato a diputado en una entrevista televisiva.

Pero Cornejo no lo entendió así y adhirió al comunicado de JxC que respalda al presidente. “Creemos que cuestionar esos atropellos de un juez parcial y manifiestamente incompetente es también ejemplaridad republicana. En este sentido, nos solidarizamos con el ex Presidente Mauricio Macri y exhortamos a que la situación se resuelva de forma tal que consolide el mejor funcionamiento de la Justicia”, cierra el escrito.

El kirchnerismo se metió en la interna opositora con un duro posteo de Rodolfo Tailhade. “Bava: juez valiente, héroe de guerra, combatiente de Malvinas. Macri: cheto cagón, pagó coimas para salvarse de la colimba, está escondido en su quinta en Malvinas Argentinas”.

