Cooperativa Polo Textil: el Municipio ratificó apoyo para fortalecer la matriz productiva y el empleo

El intendente dialogó con sus integrantes, un grupo de trabajadoras que desde hace 6 años sostienen la producción de indumentaria en la ciudad, y buscan un nuevo espacio para crecer, ampliar su actividad, y capacitar.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, recorrió la Cooperativa de Trabajo Polo Textil LTDA., donde dialogó con sus integrantes y reafirmó el compromiso del Municipio de gestionar herramientas que promuevan la producción, la mano de obra local y las instancias de capacitación.

La cooperativa se dedica a la confección de indumentaria para distintos proveedores y clientes, utilizando materiales adquiridos en la zona, lo que fortalece el circuito económico local.

En plena producción, trabajan allí unas 20 personas, mientras que, en otros momentos, y debido a la demanda y al espacio físico, se reduce a entre 5 y 8 integrantes.

Durante la visita, las trabajadoras plantearon la necesidad de contar con un lugar acorde donde puedan desarrollar sus tareas, albergar las maquinarias y disponer de una mesa de corte.

En ese sentido, Merino señaló que “no se trata solo de generar trabajo, sino también de garantizar un espacio donde se pueda producir y capacitar”, y aseguró que el Municipio avanzará en gestiones para acompañar el crecimiento del sector.

Laura López, presidenta de la cooperativa ubicada en Ceferino Namuncurá 3868, destacó que “hace 6 años que estamos trabajando. Nos dedicamos a la confección de ropa de trabajo, hacemos todo tipo de indumentaria, bolsos”. Asimismo, explicó que actualmente “somos 20 personas, pero hoy estamos trabajando menos porque hay poco trabajo y el lugar que tenemos es muy chico”.

En relación a la visita del intendente, López remarcó que “lo que más le pedimos es un espacio físico, porque tenemos que dejar el lugar donde estamos. Queremos trasladarnos a un lugar que nos dé más visibilidad y donde la gente pueda acompañarnos más”.

Por su parte, la tesorera Marta Morales subrayó la importancia de seguir creciendo de manera conjunta: “Necesitamos hacernos más conocidas, trabajar en conjunto y seguir fortaleciendo nuestras capacidades para poder ayudar y generar más oportunidades”.

Desde la cooperativa también remarcaron que están abiertas a trabajar tanto con empresas como con particulares, adaptándose a diferentes demandas. Entre los productos que elaboran se encuentran camperas, buzos, remeras, pantalones -incluidos térmicos-, polleras, indumentaria para ferias, así como también toldos, sombrillas, paravientos y bolsas para comercios.

Además, señalaron que los interesados las pueden encontrar en redes sociales: coop.polotextil o al correo electrónico coop.polotextil@gmail.com