Contundente mensaje de Trump hacia Milei: “Tiene mi respaldo completo para la reelección”

El líder republicano publicó en la red social Truth varios elogios hacia el presidente argentino y apuntó a la posibilidad de que Milei cumpla otro mandato a partir de 2027.

Minutos antes de la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le brindó un contundente respaldo a su par argentino, Javier Milei, que fue un poco más allá de los temas coyunturales.

El líder republicano le dedicó al libertario varios elogios en la red social Truth en la que resaltó los logros de su gestión. Y, además, le dio un gran espaldarazo pensando en el futuro. “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!”, cerró su mensaje en el que ya apunta al 2027 aunque todavía le queda casi la mitad de su mandato al frente de la Casa Rosada.

En la reunión que se extendió por 20 minutos reinó un gran clima de complicidad entre ambos, y en medio de las turbulencias políticas y financieras que vive el gobierno argentino significan un enorme gesto político, que se vio reflejado en la reacción positiva que mostraron los mercados, con una baja significativa del riesgo país y de la cotización del dólar.

El texto que escribió Trump destaca que Milei “ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Señala también que “el heredó un “desorden total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Más adelante manifiesta el total alineamiento que han tenido ambos desde que ambos son presidentes. “Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, expresó.

Fuente: Perfil