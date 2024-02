Contó el insólito verso con el que le robaron después de bajar de un juego

La aterradora experiencia de una joven en la Costa Atlántica, narrada en TikTok, revela un intento de robo durante la noche. El video viral generó indignación

En una escalofriante experiencia nocturna en la Costa Atlántica, Tefy Martin, una usuaria activa en TikTok, compartió su aterradora vivencia que describió como un robo. El incidente tuvo lugar cuando salía del Zamba durante la noche, siendo abordada por una mujer que tenía las características de una “gitana”. Este encuentro, que inicialmente parecía inofensivo, rápidamente se transformó en una pesadilla.

Según el relato de Tefy, la ‘gitana’ le informó que estaba “siendo envidiada por una persona rubia”. Ante la negativa de la joven, la situación tomó un giro más oscuro cuando la presunta ladrona, apelando a la compasión, le suplicó ayuda mencionando a sus hijos. Sin embargo, esta táctica rápidamente reveló su verdadero propósito cuando, junto a otras tres personas, comenzaron a acorralar a Tefy con intenciones directas de robo.

El miedo se apoderó de la joven, quien relató cómo le exigieron todo lo que llevaba en el bolsillo y en la billetera. Aunque Tefy entregó lo que tenía en ese momento, las asaltantes persistieron en su demanda de más. Paralizada por el miedo, la víctima se vio obligada a contar con la ayuda de las personas que la habían acompañado en el Zamba.

Ataque nocturno en la Costa Atlántica: una usuaria de TikTok narra un escalofriante encuentro con gitanas

“Me paralicé, le di todo lo que tenía en la billetera y me pedían más; no tenía más”, contó la joven en su primer día en la Costa argentina. Y agregó: “Se acercaron las personas que estaban conmigo en el zamba, yo estaba helada, me puse a llorar y conté lo que me había pasado”

La joven, visiblemente afectada, compartió su experiencia a través de un video en TikTok, que rápidamente se volvió viral. Con más de 400.000 reproducciones y superando los 42.000 “me gusta”, el relato de Tefy generó una ola de indignación y solidaridad en la plataforma.

“Salmo 91 y jamás se te van acercar”, “Me pasó algo similar en Miramar”, “A mí mamá le dijeron cuando yo no existía que mí mamá les de los anillos de oro que tenían de casamiento con mí papa para bendecirlos o algo así” y “El truco es que cuando te vengan a decir algo contéstale en otro idioma”, son algunos de los mensajes.

Fuente: Infobae