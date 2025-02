Conoció a una mujer por una app, la invitó a su casa y fue víctima de un robo: “Me sentí humillado y no hice la denuncia por vergüenza”

Las plataformas de citas son una de las principales herramientas para entablar vínculos en la actualidad. Qué tener en cuenta a la hora de conectar con nuevas personas.

Las aplicaciones de citas, como Tinder, ya son una de las principales herramientas para conocer y conectar con nuevas personas y explorar posibles relaciones. Pero, si bien ofrecen la oportunidad de expandir el círculo social y encontrar compañía o incluso el amor de tu vida, también conllevan riesgos que no deben ser ignorados.

No son pocos los casos de conversaciones, intercambios de fotos y videos o encuentros en la vida real que terminan en estafas románticas, sextorsión, suplantación de identidad y robos.

Una de estas situaciones le tocó vivir a Santiago C., un joven de Entre Ríos que vino a Buenos Aires a estudiar y fue víctima de un hurto luego de invitar a su departamento en Barrio Norte a una chica que había conocido en una de estas plataformas de citas.

Las apps ofrecen la oportunidad de expandir el círculo social y encontrar compañía, pero, también conllevan riesgos que no deben ser ignorados. (Foto: Reuters/ Akhtar Soomro).

“Fue el año pasado. Hice match con una chica en Tinder”, contó Santiago a TN Tecno. “En su perfil decía que se llamaba Nati Porthos, que vivía en Villa Urquiza, estudiaba arquitectura, tenía dos gatos y le gustaba leer. Más tarde descubrí, y me confesó, que su ‘apellido’ se lo había puesto de nick por el personaje de Los tres mosqueteros. Cuando empezamos a hablar, era simpática, hacía chistes. Pegamos onda justamente por tener el mismo humor y ser ambos hinchas fanáticos de River”, agregó.

Como suele ocurrir en muchos casos, luego de unos días de chatear por Tinder, intercambiaron teléfonos y pasaron a hablar por WhatsApp. “Un día quedamos en salir a tomar algo en un barcito en Palermo, cerca de mi casa. Cuando nos encontramos, se veía un poco diferente a las fotos de perfil o imágenes que me había mandado. Y parecía más grande de los 27 años que decía en su perfil. Pero no le di mucha importancia a eso”, recordó.

“Charlamos un rato, pedimos algo para comer. Noté que ella tenía una mochila. No le pregunté, asumí que tenía sus cosas, o pensé que venía preparada para dormir en otro lado”, contó Santiago.

La cita transcurrió como una salida de las tantas que había tenido el joven de 25 años, ahora contador y en ese entonces estudiante del último año de la carrera. “Tomé tres o cuatro tragos. Ella creo que no más de dos. Me acuerdo de que la pasamos bien. Ella daba esa impresión. En un momento me senté a su lado, y nos dimos unos besos. Le dije de ir a mi casa y dijo que sí”, relató Santiago a TN Tecno.

“En casa le hice un trago. Puse música y nos pusimos a hablar. Recuerdo que fui al baño dos veces. Una apenas llegamos. Y otra justo antes de que ella se vaya. No tardé tanto, lo normal. Cuando salí del baño la segunda vez, ella estaba de pie y cuando me vio, se volvió a sentar, como tirándose al sillón. Me dijo que se sentía mal, que quería irse. No la noté muy nerviosa, pero sí, tal vez, medio apurada”, recordó.

En ese momento, Santiago se preocupó. Lo primero que pensó fue que le había caído mal la comida, o alguno de los tragos, y apenas ella pidió irse, él le ofreció darle algo para el estómago. “Le pregunté, pero no quise insistir mucho en que se quede. Volvió a decir que se sentía mal, que quería irse. Agarró su mochila, y le bajé a abrir. Me saludó y se fue, ahí sí, medio apurada. No quiso que le pida un auto porque me dijo que se tomaba un taxi en Av. Santa Fe -a una cuadra-. No era muy tarde, no eran más de las 2 am”, explicó.

Cuando Santiago volvió a su departamento, se le ocurrió conectarse un rato. Fue al cajón de un escritorio que tiene en el living, donde guarda la notebook. Pero la computadora no estaba. “Al principio pensé que la había dejado en otro lado. Pero al rato me di cuenta: me la había robado. Y también me faltaban el ebook reader, algo de plata que tenía en el mismo cajón y un reloj”.

Santiago confesó que sintió bronca y desconcierto. Recordó que se quedó paralizado y ni se le ocurrió contactarla por WhatsApp: “En ese momento bajé y corrí para donde se había ido, pero obvio no la encontré. Y cuando la quise mensajear, me había bloqueado de todas las redes”.

Naty Porthos se había desvanecido. “Cuando iba subiendo a mi casa tenía la idea de contarle a mis amigos la cita y cómo había terminado… pero cuando me di cuenta de que me había robado, no se lo conté a nadie. Me sentí humillado”, recordó.

En la mayoría de las estafas, principalmente las que tienen que ver con fraudes románticos, las víctimas, por miedo al “qué dirán” no hacen la denuncia. Este caso no fue la excepción: “No, no hice la denuncia. Me dio vergüenza. No es que me desvalijó tampoco. Me dio bronca porque habíamos forjado una relación durante casi un mes, hablando, riendo, y al final me quedó la duda, no sé si fue todo mentira o fue genuino y cuando vio la oportunidad, la aprovechó”, reflexionó Santiago.

El joven tampoco quiso avanzar con la denuncia en la app. Se comunicó y envió detalles de lo sucedido, con algunas fotos que ella le había enviado. Pero al poco tiempo se olvidó del asunto. El celular, en el que tenía algunas capturas de pantalla con el perfil de la chica, sus fotos y conversaciones, se le rompió y nunca más pudo recuperarlas. Hoy, se acuerda de la situación como algo entre divertido, como una anécdota para contar en asados.

Y no volvió a usar aplicaciones para conocer chicas. “Ni siquiera por Instagram. ¿A mi novia actual? La conocí en la vida real en el estudio donde trabajo, empezamos a charlar en afters y reuniones, y estamos juntos desde la fiesta de fin de año. Todo bien analógico“, concluyó.

Precauciones para usar apps de citas

Al utilizar aplicaciones de citas, es fundamental tomar precauciones para proteger tu seguridad y privacidad. Aquí te presentamos algunas medidas clave a considerar:

1. Mantené la conversación dentro de la app

Siempre que sea posible, chateá dentro de la aplicación. Esto te proporciona una capa adicional de seguridad, ya que muchas apps no permiten el envío de enlaces y tienen funciones para bloquear o denunciar usuarios problemáticos.

2. Verificá el perfil de la otra persona

Antes de interactuar, verificá la identidad de la persona. Buscá amigos en común o investigá sus perfiles en otras redes sociales para asegurarte de que no sea una cuenta falsa.

3. Cuidá tu información personal

No compartas datos sensibles como tu dirección, número de teléfono o detalles sobre tu trabajo. Evitá publicar información que pueda facilitar que un desconocido te localice.

4. Buscá un lugar público para las citas

Si decidís encontrarte en persona, seleccioná un lugar público y concurrido, como un café o un restaurante. Esto no solo proporciona un ambiente más seguro, sino que también facilita el acceso a ayuda si es necesario.

5. Informá a alguien de confianza

Antes de salir con alguien que conociste en una app, avísale a un amigo o familiar sobre tus planes. Y compartí detalles como la hora y el lugar del encuentro.

6. Tené cuidado con las fotos que mandás

Evitá enviar fotos íntimas o personales a personas que no conocés bien. Los casos de sextorsión son cada vez más comunes y pueden tener consecuencias graves.

La conoció por una app, la invitó a su casa y fue víctima de un robo. (Foto: Grok).

