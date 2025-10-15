Congreso Internacional de Periodismo Deportivo: Merino valoró el rol de la prensa para “conectar el deporte con la sociedad”

Durante tres días, la ciudad recibe a referentes de América Latina y 16 provincias, consolidando su perfil como sede de grandes eventos.

Con la presencia del intendente Gerardo Merino, se habilitó el 55° Congreso Nacional e Internacional de Periodismo Deportivo, organizado por la FAPED con el acompañamiento de la Municipalidad de Trelew. Allí, el intendente valoró el rol y labor de los periodistas deportivos “para conectar el deporte con la sociedad”.

Además de Merino, estuvieron presentes la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Monají; el presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de la República Argentina, Santiago Veiga; el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia de Chubut, Carlos Darío Santos; el periodista deportivo y escritor Alejandro Fabri; la distinguida presencia de referentes internacionales, entre ellos Desney Romeo de la República de Surinam; y Luis Vargas de Venezuela. Como así también la diputada Provincial Karina Otero, concejales, autoridades municipales, y representantes de diferentes círculos periodísticos deportivos.

El encuentro se desarrolla hasta el 17 de octubre en el marco del 139° aniversario de la ciudad y los 60 años del Círculo de Periodistas Deportivos del Chubut.

La cita reúne a profesionales de 16 provincias argentinas y de países como Suriname y Venezuela, junto a representantes de AIPS América. Durante tres jornadas habrá conferencias, mesas de debate y recorridos por Punta Tombo y el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, que muestran lo mejor de la oferta turística y cultural local.

Ante los presentes, Merino agradeció las gestiones del Círculo que derivaron en la decisión de que Trelew sea sede del Congreso. Y destacó la importancia del deporte para la ciudad y las políticas de Estado para fomentarlo. En este sentido, especificó que en breve se reinaugurará el CEDETRE.

Distinción

El Concejo Deliberante declaró al Congreso de Interés Municipal, la distinción fue entregada al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chubut.

También Santos, recibió una declaración de interés por parte de la Legislatura provincial, entregada por la legisladora Karina Otero y el intendente local.

Consolidación

La Municipalidad acompaña el evento, fortaleciendo su estrategia de posicionar a Trelew como ciudad de eventos nacionales e internacionales. En los últimos meses, distintas actividades deportivas y culturales han contribuido a ampliar a dinamizar la economía regional.