Conflictos de intereses y maltratos: quién es Alejandro Tamer, el brazo ejecutor de la motosierra de Milei

Trabaja con Sturzenegger y es temido por los trabajadores. Eurnekian y la Sociedad Rural debieron intervenir para que no ampute capacidades estratégicas del Estado.

A Federico Sturzenegger le quedan exactamente 23 días para hacer y disponer a discreción, amparado por las facultades delegadas, en el recorte del Estado. La motosierra trabaja en estos días sin descanso. Y su brazo ejecutor, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer, la aplica con fanatismo y tesón. Socio fundador de Despegar.com y de Argentinos por la Educación y miembro de la comisión directiva de San Lorenzo, Tamer hoy es temido y detestado por los trabajadores estatales mientras avanza sin dudar en la concreción de las políticas de ajuste que diseñan Sturzenegger y el presidente Javier Milei.

En casi cualquier dependencia del Estado nacional hay quienes tienen anécdotas, observaciones, quejas y hasta puteadas respecto de Tamer. Los trabajadores de la Secretaría de Turismo, por ejemplo, redactaron un extenso informe sobre el funcionario en el que destacan los potenciales conflictos de intereses que cruzan a su gestión, dado que es socio cofundador de Despegar y fue accionista mayoritario de esa empresa hasta diciembre de 2024.

“Bajo la instrucción de Alejandro Tamer –señala ese escrito–, la Subsecretaría de Turismo se convirtió en un objetivo para ajustes significativos, siendo la directiva principal una reducción drástica de su fuerza laboral. El objetivo declarado es reducir el personal de la Subsecretaría de 435 a tan solo 45 empleados, lo que representa una disminución de casi el 90%”, especificaron. Para los trabajadores, el recorte “podría interpretarse como una acción que favorece los intereses de empresas privadas como Despegar” porque “una menor supervisión gubernamental o una menor promoción de entidades competidoras podrían ser consecuencias” del ajuste en Turismo.

Según relatan en ATE, hay funcionarios que aseguran que Tamer está “ensañado con Turismo” y por eso se involucró con minuciosidad en la modificación de la Ley de Turismo que diseñó Mariano Cervellini, hombre de confianza del secretario del área, Daniel Scioli. A todos ellos, el ministro de Desregulación Sturzenegger les agradeció públicamente la participación en la modificación por decreto de la norma.

En el área de Salud lo desprecian. “Es un cínico. Anda con carpetas recorriendo los escritorios de la gente, diciendo: ‘lo que hacen no sirve para nada, piensen quién se va a quedar porque el 80% se va’”, relató un trabajador que pidió reserva de su identidad. Esa cautela fue una constante entre quienes ofrecieron su testimonio a Cenital. Tamer es temido y quienes aceptan hablar sobre él lo hacen con miedo. Cualquier indicio sobre quiénes son podría terminar en sus despidos.

Intervención de empresarios

El sector aerocomercial, indisoluble del turismo, fue también afectado por las acciones de Tamer. A tal punto que fue necesaria la intervención de uno de los empresarios más importantes del país, Eduardo Eurnekian, para que la motosierra no dañe indiscriminadamente capacidades estatales que los privados necesitan. El dueño de Aeropuertos Argentina 2000 llegó a frenar, en particular, uno de los fetiches de Tamer: la fusión de organismos. En este caso, la del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “No tiene idea, no conoce técnicamente las cosas. Son decisiones que afectan áreas sensibles”, aseguraron en el sector. Las malas lenguas dicen incluso que un gerente del ORSNA, tras sentirse muy maltratado por Tamer, averiguó dónde juega al fútbol con sus amigos y lo fue a buscar para pegarle. La situación, finalmente, no habría pasado a mayores.

Hubo al menos otro episodio en el que debió intervenir el sector privado para intentar frenar el ímpetu ajustador de Tamer. Fue cuando al subsecretario se le ocurrió que sería una buena idea fusionar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. “INTA, INTI… es una letra de diferencia, a mi no me hinchen las pelotas”, cuentan que dijo. Tuvo que pronunciarse la Mesa de Enlace, nada más ni nada menos, para que esas ideas quedaran (¿momentáneamente?) en stand by.

Hay palabras que se repiten entre la decena de fuentes consultadas por Cenital que tuvieron trato con Tamer: desagradable, perverso, cínico, soberbio, desconocimiento. “Llega a un área, agarra el organigrama y te dice: acá hay veinte, que queden ocho. No tiene idea, no conoce técnicamente las cosas”, describen los trabajadores, que también señalan cierto “acting” del funcionario. “Se hace el banana”, marcan antes de establecer una clara diferencia con los modos de Sturzenegger. “Sturze es un caballero. Éste es un animalito, sumamente rústico, no sabe nada, sólo es un empresario al que le fue bien”.

Tamer y sus pasos inolvidables

No pasa desapercibido tampoco su rol como directivo de San Lorenzo que impulsa la llegada de capitales privados al fútbol argentino. Su recorrido en la política del club es llamativo: fue candidato en la lista opositora que, cuando perdió, se sumó al oficialismo del escandaloso Marcelo Moretti. Una vez allí, la agrupación que integraba lo expulsó. El tema Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) es casi mala palabra en el fútbol argentino.

Y por si fuera poco, tampoco tiene defensores en una ONG que ayudó a fundar: Argentinos por la Educación. “Varios, igual que yo, nos fuimos porque el Consejo de Dirección terminó siendo un consejo de empresarios y uno de los puntos es Tamer. Su estilo personal, que es muy duro, aplicado al mundo educativo es tremendo”, definió a Cenital un académico que estuvo en la organización. “Es maltratador, pero además no entiende y habla de lo que no sabe con certezas increíbles”, agregó.

Ninguna de estas observaciones parecen llegar a oídos del Gobierno, que festeja el desempeño de Tamer. Él, confiado, cuando el ajuste no avanza al ritmo que pretende, les dice a sus interlocutores que no se distraigan, que no se confundan, que si el nombre de Sturzenegger no les resulta suficiente, él, Alejandro Tamer, tiene línea directa con Javier Milei.

Por Noelia Barral Grigera-Cenital