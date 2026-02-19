Conflicto Flota Amarilla: Torres designó a un nuevo secretario de Pesca

Andrés Arbeletche dejó su cargo, aunque continuará trabajando como asesor. Lo reemplazará Diego Brandán, actual subsecretario. Alejandro Petovello tendrá a su cargo la coordinación de la Mesa de Desarrollo Pesquero.

En medio del conflicto con la Flota Amarilla, y a pocas horas de que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres anunciara que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para modificar la regulación de la actividad pesquera en la provincia, Andrés Arbeletche dejó su cargo como titular de la Secretaría de Pesca.

El Gobierno provincial confirmó que el lugar de Arbeletche -quien continuará trabajando como asesor- será ocupado por Diego Brandán, actual subsecretario. Además, anunció la incorporación al gabinete de Alejandro Petovello, quien tendrá a su cargo la coordinación de la Mesa de Desarrollo Pesquero y cumplirá un rol central en la articulación entre el Estado provincial y los distintos actores del sector.

Fuentes oficiales señalaron que los cambios en la Secretaría de Pesca tienen como objetivo “iniciar una nueva etapa orientada a profundizar el ordenamiento del sector, fortalecer la fiscalización y consolidar una agenda estratégica de desarrollo”.

Diego Brandán, nuevo secretario de Pesca de la provincia.

Por otra parte, señalaron que Petovello y Arbeletche serán además los representantes de la provincia ante el Consejo Federal Pesquero, ámbito clave en la definición de políticas pesqueras a nivel nacional.

Tras la oficialización de los cambios, Torres aseguró que, bajo la coordinación de Petovello, la provincia impulsará gestiones ante el Gobierno nacional para eliminar los derechos de exportación aplicados al sector.

“Vamos a llevar adelante gestiones para eliminar retenciones bajo un esquema de reinversión similar al logrado en el sector petrolero”, expresó el mandatario, subrayando que “el objetivo es que esos recursos se destinen a la renovación de flota, el mejoramiento de la infraestructura, la innovación y la generación de empleo”.

El mandatario remarcó además que, entre los objetivos de la nueva gestión, se destacan el dragado del puerto y la mejora integral de la infraestructura portuaria, como condición indispensable para aumentar la competitividad; y el control de la Milla 200, tanto por el impacto económico que representa la pesca ilegal en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina como por la necesidad de proteger el recurso y garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Desde el Gobierno señalaron que la conducción de Brandán tendrá como prioridades “el agregado de valor en origen, promoviendo mayor industrialización y generación de empleo en tierra; el ordenamiento y la previsibilidad, consolidando reglas claras para todo el sector; y la fiscalización y el control, fortaleciendo los mecanismos de inspección y administración del recurso”.

Además, aseguraron que se avanzará en una política de sustentabilidad que garantice el cuidado del recurso como política de Estado y en una estrategia de desarrollo que consolide a la pesca como uno de los pilares productivos fundamentales de la provincia.

“La pesca es un sector estratégico, con enorme potencial de crecimiento, y en esta nueva etapa vamos a consolidar una política integral que combine desarrollo productivo, cuidado del recurso y defensa de los intereses de Chubut en los ámbitos nacionales”, concluyó el titular del Ejecutivo.

Denuncias sobre un intento de sabotaje y ruptura del bloque oficialista

Este miércoles, Torres confirmó que se presentará como querellante en la causa que investiga un presunto intento de sabotaje al inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia. “Quiero ver las pruebas y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el mandatario en diálogo con los medios.

Aunque aclaró que esperará a ver las evidencias para expresarse en detalle sobre lo ocurrido, el gobernador apuntó contra intereses que estarían detrás del supuesto intento por impedir el normal regreso a las aulas. “No me voy a dejar ni apretar ni condicionar por ningún sector por más poderoso que se crean”, afirmó.

La referencia apuntó al sector pesquero, señalado por el vínculo que tiene a Gonzalo Carpintero, el exfuncionario denunciado por intentar sobornar a un sindicalista de ATE para forzar una medida gremial, y la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh). Tal como reconoció el presidente de la institución, Gustavo González, Carpintero trabaja allí como asesor político.

El gobernador también se refirió a la decisión de Sergio González – hermano del presidente de CAFACh – y Mariela Tamame de abandonar el bloque oficialista Despierta Chubut y crear uno nuevo, denominado Chubut Unido.

“Había diferencias sobre algunos proyectos que queremos presentar en extraordinarias. Uno de ellos tiene que ver también con la pesca, con recuperar estas facultades que habíamos perdido. Y ante la negativa de apoyar esos proyectos, me parece sano que se defina, si no hay disciplina parlamentaria, que estén en otro bloque”, señaló Torres.

Fuente: ADNSUR

