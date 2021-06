“Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, que cualquier otra vacuna que haya publicado resultados sobre esta cepa hasta ahora”, publicó vía Twitter la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V.

Además, informaron que los informes del Instituto Gamaleya que avalan estos resultados “fueron enviados para su publicación en una revista internacional revisada por pares”.

El lunes, un estudio de las autoridades británicas indicó que haber recibido dos dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech protege en un 96 por ciento de una hospitalización a causa de la variante Delta. En cuanto a la aplicación de dos componentes del antídoto de AstraZeneca/Oxford ofrece una eficacia del 92 por ciento.

La variante india del coronavirus es un 64 por ciento más contagiosa que la cepa Alpha, es un 40 más transmisible al aire libre y tiene el doble de probabilidades de que los pacientes sean hospitalizados, según informó el departamento de salud pública británico.

