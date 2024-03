Condenaron a un profesor por abuso, quedó libre y volvió a atacar a un alumno de 11 años

Diego Montuelle había sido sentenciado en 2015, pero fue excarcelado. Ahora, la justicia de Mendoza lo encontró culpable de tocar a un alumno de 11 años y quedará detenido.

La Justicia de Mendoza condenó a tres años de cárcel efectiva a un profesor de matemáticas por abusar sexualmente de un alumno de 11 en una escuela de la localidad de Guaymallén. El imputado, Diego Montuelle, ya había sido condenado en otra causa en 2015 por el mismo delito.

Montuelle permanecía detenido en la Comisaría 25 desde octubre de 2021, cuando los padres de uno de los alumnos de la escuela Guillermo Cano de San José denunciaron que el maestro le había tocado las partes íntimas a su hijo.

“Empezó jugando y me empezó a tocar, pero yo me tapaba. Como que me hacía cosquillas y nadie se daba cuenta. Él iba bajando y yo como que lo sacaba”, declaró la víctima, según publicó Diario Uno.

En medio de la conmoción que generó la denuncia, se descubrió también que el acusado había creado un grupo de WhatsApp con los chicos y que mantenía conversaciones con ellos hasta altas horas de la madrugada sin supervisión de ningún otro adulto.

El docente daba clases en la escuela Guillermo Cano, de Guaymallén. (Foto: gentileza Los Andes).

Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando la comunidad educativa supo que el mismo profesor había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por un abuso similar que cometió a dos hermanos cuando era docente de catequesis en una parroquia.

Segundo juicio por abuso sexual

Tras la nueva denuncia, Montuelle volvió a ser juzgado a partir de febrero de este año y ante el Tribunal negó las acusaciones argumentando que “solo le hizo cosquillas” a su alumno, pero nunca le tocó las partes íntimas.

El intento de defensa, sin embargo, no convenció a los jueces Diego Lusverti, Belén Salido y Eduardo Martearena que entonces, considerando la reincidencia del imputado, revocaron la condicionalidad de la pena anterior -también de 3 años- y en total tendrá que cumplir ahora 5 años de prisión. Además, recibió una inhabilitación perpetua para realizar cualquier tarea en el ámbito educativo.

Abuso sexual a menores en la Argentina