Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Habían sido hallados culpables del femicidio por un jurado popular en noviembre pasado. Dos encubridores recibieron penas de hasta cinco años.

Este martes se confirmó la sentencia que recae sobre César Sena (21) y sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), por el homicidio de Cecilia Strzyzowski (28), la joven desaparecida el 2 de junio de 2023 tras ingresar a la vivienda de sus suegros. Los tres fueron condenados a prisión perpetua.

En noviembre pasado, un jurado popular chaqueño los había encontrado responsables, junto a otros tres miembros del llamado “clan Sena”, quienes fueron hallados culpables de encubrimiento.

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia confirmó este martes la pena de prisión perpetua para los tres miembros del clan Sena por el hecho ocurrido en junio de 2023. Dos colaboradores recibieron penas de 5 años y 5 años y 10 meses.

La lectura del fallo estuvo a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández, quien llevó adelante el juicio en 2025, cuando un jurado popular de doce integrantes estableció de manera unánime la culpabilidad de seis de los siete acusados.

César Sena, pareja de Cecilia, fue hallado culpable de ser el autor del crimen. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron condenados como partícipes primarios, por facilitar los medios para que su hijo cometiera el crimen.

César Sena y Cecilia Strzyzowski

Además, la jueza condenó a dos colaboradores del clan, Fabiana González (44) y Gustavo Obregón (38), quienes intervinieron en la desaparición del cuerpo de Cecilia. González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva, mientras que Obregón recibió una de cinco años y diez meses.

Otro condenado, Gustavo Melgarejo (31), recibió una pena de 2 años y 6 meses en suspenso. Al haber cumplido la pena durante la prisión preventiva, quedó en libertad. Se sospecha fue quien alimentó el fuego que sirvió para desaparecer el cuerpo de Cecilia.

El juicio por jurados

Tras más de dos jornadas y aproximadamente diez horas de deliberaciones, los 12 integrantes del jurado concluyeron que César cometió el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género”, mientras que sus padres actuaron como “partícipes primarios”, lo que los condena a prisión perpetua.

Hubo una sola persona absuelta por declaración de inocencia, quien recuperó la libertad de forma inmediata: Griselda Reinoso (44).

Los detalles de los veredictos del caso Cecilia Strzyzowski

César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski, fue hallado culpable de manera unánime del delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor”. Su pena será perpetua, la única contemplada por la ley para este tipo de crimen.

Es hijo único del matrimonio Sena. El 2 de junio de 2023, llegó con Cecilia a la casa familiar con la excusa de realizar una mudanza hacia Ushuaia. Cámaras de seguridad registraron su ingreso a las 09:14 de la mañana; Cecilia nunca salió del domicilio.

Para la fiscalía, César fue el autor material del homicidio. Aunque no se determinó con precisión el método utilizado, se consideró probable que el crimen implicara una asfixia por estrangulamiento, dado que César tenía formación en artes marciales mixtas.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César, fueron hallados culpables de forma unánime como “partícipes primarios” en el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, figuras clave de la política chaqueña

Durante el juicio, la Fiscalía destacó que su intervención fue indispensable y fundamental para que César perpetrara el delito. Las defensas intentaron desestimar la existencia de un plan previo, y alegaron que los padres se enteraron del hecho después de ocurrido. Acuña admitió que descubrió un bulto con apariencia del cuerpo de Cecilia cerca de las 16:00 y que luego facilitó medios para encubrir a su hijo.

Emerenciano sostuvo que supo del crimen mientras se allanaba su casa. En sus alegatos finales, ambos solicitaron que se los condenara por encubrimiento agravado y no como partícipes primarios. Sin embargo, el jurado adoptó la versión de los fiscales y querellantes, determinando que ambos padres cumplirán prisión perpetua.

Los tres encubridores del “Clan Sena”

Fabiana González (44) y Gustavo Obregón (38) fueron hallados culpables de encubrimiento agravado de manera unánime, tras su participación posterior al crimen. Ambos fueron contactados por Marcela Acuña tras el homicidio.

Obregón reconoció haber trasladado el cuerpo de Cecilia, envuelto en una frazada, a la camioneta de César alrededor de las 19:27. Admitió su actuación por lealtad hacia César, a quien consideraba su “jefe”. Posteriormente acompañó al joven al campo “Rossi” en Puerto Tirol, y colaboró en la incineración del cadáver.

Fabiana González y Gustavo Obregón encubrieron el asesinato de Cecilia Strzyzowski por orden de Emrenciano Sena

En el caso de Fabiana González, se la responsabilizó por limpiar zonas específicas de la vivienda y organizar la donación y traslado de una cama y un colchón, que contenían restos de sangre de Cecilia, a otra familia, con el objetivo de eliminar evidencias.

Gustavo Melgarejo (31) fue declarado culpable de encubrimiento simple. Su participación consistió en alimentar el fuego en el Campo Rossi, durante la noche en que se quemó el cuerpo. La Fiscalía explicó que los restos óseos debieron permanecer expuestos al fuego entre 3 y 12 horas para lograr la calcinación observada.

Griselda Reinoso, absuelta, y Gustavo Melgarejo, condenado por alimentar el fuego que quemó el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Griselda Reinoso, la única absuelta, era la pareja de Melgarejo y residía con él en el Campo Rossi, donde cuidaban animales. Su rol fue considerado difuso: aseguró que no estuvo presente cuando llegaron Obregón y César, y que se encontraba almorzando con vecinos. La abogada Celeste Ojeda demostró que no hubía hollín ni rastros de la quema en su ropa. La jueza Fernández autorizó su liberación el mismo día.

Alegatos finales en el juicio contra el “clan Sena” por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En los alegatos de noviembre, el fiscal Juan Martín Bogado solicitó prisión perpetua para César y sus padres, y penas de cinco años y 10 meses para Obregón y González.

A continuación, su colega Jorge Omar Cáceres Olivera pidió dos años y 10 meses para Melgarejo por encubrimiento simple.

El querellante Gustavo Briend respaldó la prisión perpetua para los principales acusados y solicitó penas máximas para los otros tres: seis años para Obregón y González y tres años para Melgarejo.

Las defensas buscaron la reducción o la condicionalidad de las penas: Mónica Sánchez pidió cumplimiento condicional para Melgarejo. Elena Puente y Orlando Peralta pidieron lo mismo para Obregón y González, junto con el mínimo legal por el tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

Cecilia Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023. Su cuerpo fue quemado a más de 800 grados.

Las abogadas de César, Celeste Segovia y Gabriela Tomljenovic, solicitaron que, por su juventud, cumpla la pena en un penal de Resistencia para preservar lazos familiares.

Celeste Ojeda, representante de Acuña, pidió declarar inconstitucional la perpetua y fijar un monto concreto de pena. Alegó que su condena no debería equipararse con la del autor. Los abogados de Emerenciano, Ricardo Osuna y Olga Mongelos, objetaron la perpetua por edad y estado de salud.

En sus últimas palabras, César fue breve y siguió las sugerencias de sus defensores. Emerenciano sostuvo estar convencido de ser “un inocente condenado”, mientras Marcela Acuña pidió clemencia y argumentó que ambos fueron estigmatizados por su condición de piqueteros.

