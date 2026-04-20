Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo pero no irá a la cárcel

El actor e imitador de Michael Jackson fue hallado culpable del incendio que derivó en la muerte accidental de su amigo, ocurrido en 2022. Deberá continuar con su tratamiento contra las adicciones y el tribunal le sumó la sentencia previa por un caso de abuso sexual simple.



Felipe Pettinato, hijo del reconocido músico y conductor Roberto Pettinato, fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El actor e imitador fue hallado culpable del incendio que se inició en su departamento y terminó con la vida de su amigo, el 16 de mayo de 2022, pero no irá preso después de que los jueces consideraran que se trató de un accidente.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 dio a conocer el fallo luego de un cuarto intermedio de cuatro horas, en el cual le dictaron la pena por la muerte accidental de Rodrigo, que tenía 44 años, en concurso real con la sentencia previa de nueve meses por abuso de una menor, por la cual había recibido nueve meses -también en suspenso-.

Además, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle le ordenaron seguir con sus tratamientos contra las adicciones, fijar un domicilio y que entregue una muestra genética para que quede incluida en el Registro de Abusadores. Los magistrados optaron por la calificación más benévola, planteada por el fiscal del caso, Fernando Klappenbach, que había solicitado que Pettinato fuera condenado a 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo.

La querella, impulada por Delia Muzio, madre del médico fallecido, sostuvo que supuestamente el actual streamer no intentó salvar a Melchor y pidieron que fuera sentenciado a 15 años de prisión. Para la defensa, a cargo del abogado Norberto Frontini, en la causa existieron distintas “hipótesis sin comprobar“, por lo que pidió su absolución.

Felipe Pettinato recibió una condena a tres años de cárcel en primera instancia.

En el inicio de la audiencia, el imitador de Michael Jackson decidió no hacer uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras. “No voy a decir nada antes del veredicto”, indicó ante la consulta. Los fundamentos del fallo se darán a conocer a partir de la la semana que viene, momento en que las partes podrán apelar.

Cómo fue el incendio en el departamento

Según el requerimiento del fiscal Martín Mainardi, a cargo de la instrucción, la víctima asistió al departamento del hijo del ex saxofonista de Sumo y conductor de radio y televisión, ubicado en el barrio porteño de Palermo, aquel 16 de mayo. Allí, Rodrigo permaneció durante varias horas e incluso brindó una conferencia de manera remota.

Cerca de las 23.30-, cuando el neurólogo se encontraba dormido en un sillón, comenzó el incendio y Pettinato salió al pasillo del piso 22 para pedirle a sus vecinos que lo ayuden a apagar las llamas y rescatar a su amigo. A través de la realización de la autopsia, se determinó que Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que estaba bajo el efecto de zolpidem -un psicofármaco que había tomado- cuando comenzaron las llamas.

Una vez que los bomberos llegaron al edificio situado en Aguilar al 2300 y lograron extinguir el fuego, identificaron que en el centro del living estaba su cuerpo, que “presentaba quemaduras gravísimas en la parte inferior de sus piernas”.

El neurólogo Melchor Rodrigo, amigo de Felipe Pettinato.

El abogado querellante Alejandro Drago sostuvo que el incendio no fue un accidente sino una acción consciente que generó una situación de peligro. Según esta versión, el artista habría iniciado el fuego en el living, específicamente sobre el sillón, y generó un riesgo extremo que derivó en el fatal desenlace. Además, manifestó que Pettinato no habría intentado rescatar al médico ni le habría brindado ayuda de manera inmediata.

Por otro lado, el letrado lo acusó de haber “manipulado de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo”, que habría desatado el incendio. Sin embargo, aclaró que no pudo probar que el fuego fuera provocado de manera intencional, punto que fue remarcado por la defensa del actor. “Hay un intento de reconstrucción cada vez menos precisa, entonces no se puede determinar la conducta específica de Felipe y no se puede hablar de delito”, dijo Frontini en los alegatos.

Otro de los ejes del proceso fue la relación entre Pettinato y Rodrigo. Muzio explicó que su hijo le había permitido al joven vivir en su casa en medio de su tratamiento en contra de las adicciones, y dijo que aquel día fue hasta su vivienda porque no tenía buena conexión por de Internet para hacer la videoconferencia. En tanto, el abogado defensor señaló que ambos eran “compañeros de consumo” y que “se habían reunido para drogarse”.

“No es una afirmación ofensiva, es triste. Me apoyo para afirmar esto sobre el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”, aclaró Frontini. En esa línea, se apoyó en un intercambio que mantuvieron el imitador y el neurólogo, en el cual el primero le reciminaba que no le había enviado recetas de metilfenidato.

El análisis toxicológico reveló que ambos consumieron estableció que ambos habían consumido esa sustancia, usado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia.

Por su parte, Klappenbach le dio el beneficio de la duda al imputado y sugirió que pudo haber intentado ayudarlo, tal como se despren de los testimonios de los vecinos que estuvieron presentes en el incendio.

La causa de abuso contra Felipe Pettinato

En febrero de 2025, la Justicia bonaerense confirmó la condena en su contra por 9 meses de prisión en suspenso en una causa por abuso sexual simple, sumados a una serie de medidas restrictivas como someterse a un tratamiento y fijar residencia, luego de ser hallado culpable en 2024 de realizarle tocamientos a una adolescente de 15 años. El episodio había ocurrido el 8 de marzo de 2018, en una casa de Olivos, Vicente López.

En ese momento, Pettinato se había mudado con quien era su novia a la vivienda de su excuñada para continuar con un tratamiento de salud mental. En el relato de la denunciante “no se evidenciaron alteraciones de la memoria ni invasión de la fantasía“, por lo que el juez Andrés Mateo tomó la decisión de no sentenciar al imputado de forma efectiva pero si le fijó las normas de conductas a cumplir durante dos años.

Fuente: Perfil







