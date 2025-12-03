Condenaron a dirigentes de Luz y Fuerza por defraudación y lavado de activos

El Tribunal Oral Federal N°2 dictó penas de seis años de prisión para el exsecretario general Gabriel Suárez y de 4 años y seis meses para el actual titular Jorge Molina Herrera. El fallo no es de ejecución inmediata, pero inhabilita a los dirigentes a ejercer cargos sindicales una vez que quede firme.

La Justicia Federal de Córdoba encontró culpables a los principales referentes del Sindicato de Luz y Fuerza por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de los afiliados y lavado de dinero. La sentencia, dada a conocer este martes, puso fin a un proceso judicial que se extendió por meses y que expuso un perjuicio económico estimado en unos 220 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal N°2, presidido por el juez Noel Costa, impuso las siguientes condenas:

Gabriel Suárez (exsecretario general): 6 años de prisión (coautor de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta). Fue la pena más alta dictada por el tribunal.

Detalles del Fallo y Repercusiones

🔴 AHORA | Condenaron a la cúpula de Luz y Fuerza por defraudación a las arcas gremiales.



La mayor pena recayó en el exsecretario general Gabriel Suarez, sentenciado también por lavado de activos a 6 años de cárcel.



Jorge Molina Herrera actual secretario general recibió pena…

Pese a la contundencia de las penas, los condenados no ingresarán a prisión de manera inmediata. La medida se hará efectiva únicamente cuando la sentencia quede firme, lo que ocurrirá una vez que se agoten todas las instancias de apelación. La defensa de los acusados ya anticipó que apelará el fallo.

Un aspecto clave de la decisión judicial es que todos los acusados fueron absueltos del delito de asociación ilícita, un cargo que había sido solicitado por la fiscalía durante el juicio.

La investigación, que se inició en 2019 tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), determinó que los fondos del Fondo Compensador del sindicato, destinados a los jubilados y pensionados de EPEC, fueron desviados para gastos personales, incluyendo vacaciones y casinos.

La condena también implica la inhabilitación de los dirigentes para ocupar cargos gremiales de por vida, lo que podría generar un fuerte impacto en la conducción actual del sindicato. El TOF2 ordenó el cese de la intervención judicial que pesaba sobre el sindicato y su Fondo Compensador.

Las pruebas de la Fiscalía

La fiscalía, a cargo de Carlos Casas Nóblega y con la colaboración de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), presentó un conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales a lo largo del juicio para acreditar la defraudación por administración fraudulenta y el lavado de activos.

Entre las pruebas clave presentadas se destacaron:

Informes de la UIF: La investigación se originó a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectaron operaciones sospechosas y movimientos de fondos injustificados por parte de los dirigentes gremiales.

La investigación se originó a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectaron operaciones sospechosas y movimientos de fondos injustificados por parte de los dirigentes gremiales. Pericias contables y auditorías: Se realizaron extensas pericias sobre la contabilidad del sindicato y, específicamente, del Fondo Compensador, que determinaron un perjuicio económico a los afiliados de aproximadamente 220 millones de pesos. Estas auditorías revelaron el desvío de dinero mediante la emisión de cheques y otras maniobras financieras irregulares.

Se realizaron extensas pericias sobre la contabilidad del sindicato y, específicamente, del Fondo Compensador, que determinaron un perjuicio económico a los afiliados de aproximadamente 220 millones de pesos. Estas auditorías revelaron el desvío de dinero mediante la emisión de cheques y otras maniobras financieras irregulares. Documentación de gastos: Se presentó evidencia del uso indebido de los fondos del gremio para fines personales de los acusados. Esto incluyó facturas y registros que demostraban gastos en vacaciones, casinos y otros esparcimientos, que se intentaron justificar con la contabilidad del sindicato.

Se presentó evidencia del uso indebido de los fondos del gremio para fines personales de los acusados. Esto incluyó facturas y registros que demostraban gastos en vacaciones, casinos y otros esparcimientos, que se intentaron justificar con la contabilidad del sindicato. Pruebas documentales y cheques: Se mostraron documentos que probaban la “circulación de bienes de origen ilícito” y el libramiento de cheques que no tenían un destino legítimo dentro de la administración gremial.

Se mostraron documentos que probaban la “circulación de bienes de origen ilícito” y el libramiento de cheques que no tenían un destino legítimo dentro de la administración gremial. Testimonios: A lo largo del debate oral, declararon numerosos testigos, incluyendo empleados del sindicato y presuntos “coleros” (personas que habrían participado en el esquema de desvío de fondos), cuyos relatos contribuyeron a delinear el mecanismo de la estafa.

La fiscalía sostuvo que estas pruebas demostraban la existencia de una estructura destinada a distraer fondos del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba de forma sistemática durante varios años.

El descargo de Luz y Fuerza Córdoba

A horas de conocerse la sentencia de la Justicia, el sindicato Luz y Fuerza Córdoba dio a conocer un comunicado en sus redes slociales:

“La Justicia absolvió a nuestros compañeros de los Art. 210 y 303 del Código Penal El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba, por decisión unánime, dictó sentencia en la causa vinculada al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

El Tribunal resolvió condenar únicamente por el delito de defraudación por administración fraudulenta, entendiendo que los fondos del Fondo Compensador no podían destinarse a actividades distintas del pago a los jubilados.

Según la interpretación del Tribunal, el uso de esos recursos para turismo social o préstamos personales —actividades que beneficiaban directamente a los afiliados y que luego eran restituidas— quedaba fuera de los fines previstos por la normativa del Fondo.

Lo central es que la Justicia dejó expresamente establecido que no hubo beneficio económico personal para ninguno de los imputados. Por esta razón, el Tribunal absolvió a todos los compañeros de los delitos más graves previstos en el Código Penal: asociación ilícita (art. 210) y lavado de activos de origen ilícito (art. 303).

Quedó demostrado que no existieron maniobras para enriquecimiento indebido ni estructuras ilícitas de desvío de fondos.

Asimismo, absolvió de TODOS LOS CARGOS a Victoria Yanina Molina.

Un aspecto político de enorme importancia es que el Tribunal también dispuso el fin de la intervención de Gendarmería Nacional, y el retorno de la administración gremial a su conducción legítima, encabezada por Molina Herrera, elegido democráticamente por las y los afiliados.

Asimismo, se resolvió que no se hará efectiva ninguna medida de prisión hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación no deje firme el fallo, y tampoco se aplicó inhabilitación alguna para ejercer cargos gremiales.

Esto demuestra la inconsistencia de la operación política impulsada por la minoría interna representada por Pereira, Aimino y Tosco, que, una vez más, quedó expuesta en su intento de desgastar a la conducción mediante denuncias infundadas“.

Comunicado.

Sentencia Judicial

La Justicia absolvió a nuestros compañeros de los Art. 210 y 303 del Código Penal



El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba, por decisión unánime, dictó sentencia en la causa vinculada al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El Tribunal resolvió…

Quién es Gabriel Suárez

Suárez, ligado al peronismo cordobés, ejerció como secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia mediterránea durante varios mandatos. Asumió la conducción del gremio tras ganar elecciones con amplio margen, siendo reelegido en 2012 y 2019. Su figura fue central en la vida sindical cordobesa, y en ocasiones también se desempeñó como adjunto de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña.

Durante años, Suárez lideró la “Lista Celeste y Blanca Nº 2” dentro del sindicato, representando a los trabajadores de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), aunque su estilo y manejo de fondos fueron cuestionados internamente y luego judicialmente, hasta su condena de este martes.

Quién es Jorge Molina Herrera

Jorge Molina Herrera es el actual secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y una figura clave en la conducción gremial que recientemente fue condenada por la Justicia Federal.

Asumió el cargo de secretario general en diciembre de 2023, sucediendo a Gabriel Suárez, de quien había sido secretario adjunto durante gestiones anteriores.

En su rol, mantuvo una postura firme en defensa de los intereses de los trabajadores de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), rechazando, por ejemplo, los intentos del Ejecutivo provincial de convertir la empresa en una sociedad anónima. Su conducción se enmarca en la “Lista Celeste y Blanca Nº 2”, la facción predominante en el gremio, donde ocupó diversos cargos dentro de la comisión directiva a lo largo de su carrera, formando parte de la cúpula que gestionó los fondos gremiales durante el período investigado por la justicia (2011-2019).

Quién es Fernando Navarro

Fernando Navarro es un dirigente de larga trayectoria en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que ocupó cargos clave en la administración gremial y fue uno de los principales condenados en el reciente juicio por corrupción.

Durante el período investigado por la justicia (2011-2019), Navarro se desempeñó como secretario de Finanzas del sindicato, un puesto crucial en el manejo de los fondos que luego fueron objeto de disputa judicial. En la actualidad, ocupa el cargo de secretario de Vivienda y Obras. Es parte de la “Lista Celeste y Blanca Nº 2”, la facción que dominó la conducción del gremio durante años, junto a Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera.

