Conde Kung:”Comencé a tocar con la Berisso en el año 2013″

El músico Conde Kung fue entrevistado por Gabriel Conte en el programa Stream Rock, que se realiza en los estudios 565. El tecladista contó como fueron sus inicios en el rock nacional, su paso por la banda Virna Lisi y su actualidad en La Berisso. Además toco en vivo su tema solista recientemente editado y se armó una zapada imperdible junto al conductor del programa. “Comencé a tocar con la Berisso en el año 2013, en su primer Luna Park. Me habían invitado a tocar un tema, “canción para papá y mamá””, y así arranco todo.

