Concesión del astillero de Comodoro Rivadavia: no aclaren que oscurece

El comentario generalizado entre los profesionales que cubrían la conferencia de prensa de la administradora Digna Hernando era que no se entendia a quien se había adjudicado el acto licitatorio, puesto que recién ahora los adjudicados deberían constituir una sociedad anónima. Y de una pequeña investigación surge que Gonzalo Javier Devivo García es una persona física radicada en CABA, y Mercado Victoria SA según Arca (ex Afip) no registra empleados ni actividad. Interrogantes sin respuesta.

La administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, resaltó el reciente acto de adjudicación para la reactivación del astillero local.

«Venimos de muchos procesos truncos y muchas gestiones iniciadas que por distintos motivos quedaron postergados en los últimos veinte años» recordó al respecto la funcionaria y subrayó que «el gobernador Ignacio Torres tiene un proyecto claro para la provincia, que potencia y desarrolla todos los recursos naturales, humanos y de infraestructura».

Hizo referencia al astillero como una iniciativa «postergada» por la falta de decisión política y recordó que «hubo gestiones que avanzaron sobre los terrenos del puerto, quitándole espacio para sus operaciones».

Condiciones beneficiosas

Hernando remarcó la realización del dragado que mejoró la operatividad a partir de la recuperación de su calado como una ley de desarrollo de la industria naval, que generó condiciones beneficiosas y redujo impuestos para las empresas del sector, y además la reactivación del Corredor Bioceánico que vinculará estratégicamente Comodoro Rivadavia con Puerto Chacabuco (Chile).

Proceso

Respecto a los adjudicatarios, la administradora explicó: «A partir de la conformación de una Sociedad Anónima, deben ratificar las garantías que exige el predio para la concesión y posterior firma del contrato. Una vez cumplido este requerimiento, se harán cargo del Astillero y comenzarán con los trabajos necesarios para empezar a operar. Tienen un plazo de dos años para terminar con todas las obras, lo cual no implica este lapso de tiempo para empezar a trabajar ya que cuando pongan en condiciones las áreas específicas, podrían comenzar a operar», sostuvo la administradora.

«En cuanto al canon, las empresas han ofrecido uno superior al solicitado en el pliego. Y consiste en 15 mil dólares mensuales a partir del mes número 35, cuando originalmente el tiempo de gracia era más prolongado», agregó.

Herramienta de desarrollo

La Licitación Pública Nacional para la concesión de uso para la Ocupación y Explotación de bienes de dominio público en el sector portuario de Comodoro Rivadavia se cerró con la adjudicación a Gonzalo Javier Devivo García-Mercado Victoria S.A. con una oferta que mejoró las condiciones que se solicitaban en el pliego; adelantando el plazo para la realización de obras -de 36 a 24 meses- y estableciendo una mejora en el canon mensual a abonar al Puerto en el orden del 2,5 por ciento ofreciendo pagar un canon de 15.000 dólares mensuales junto a la reducción a 35 meses del plazo de gracia para el pago del mencionado canon.

Se prevé un plazo de entre 6 a 8 meses para el inicio de la operación con 1-2 gradas. Se concretarán obras de reparación integral que incluyen la nave industrial, el sincrolift o elevador sincrónico; zona de transferencia y edificio de oficinas.

Por Natalio Ruíz