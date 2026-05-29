Conarpesa exporta langostinos chubutenses desde su planta de Puerto Rosales en Bahía Blanca

La pesquera Conarpesa concretó hoy una nueva operatoria en el Puerto de Coronel Rosales con la carga de cinco contenedores de langostinos destinados a exportación hacia España. Además, para mañana está prevista una maniobra similar, lo que representa un nuevo paso en el impulso pesquero que busca desarrollar la terminal rosaleña.

“Los mismos langostinos que vieron como ingresaban a la cámara hace unos días, hoy están saliendo de Rosales al mundo —dijo el presidente del Consorcio de Gestión del puerto local, Diego Piñero—. Completamos un ciclo completo: descarga, acopio, frío, pesaje y salida al exterior.”

“De este lado tenemos un producto de manufactura local que se va a España y del otro lado tenemos el crudo que se va a Estados Unidos. Nos llena de orgullo”, agregó, al tiempo que destacó el trabajo calificado de los estibadores.

La consolidación de los contenedores con los controles aduaneros correspondientes se realiza en la propia planta: “Nuestra tarea es de control de calidad, peso, especie y de la posición arancelaria que tiene la mercadería. Esto es un hito para Rosales y estamos con muchas expectativas para que esto siga funcionando acorde a la inversión que hizo Conarpesa aquí”, dijo el administrador de la Aduana en Bahía Blanca, Cecil Valcarcel.

La maniobra se produce pocos días después de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones frigoríficas de la firma dentro del puerto local, inaugurados con la primera descarga y almacenamiento de langostinos provenientes de embarcaciones de la empresa.

Con la llegada de Conarpesa, Puerto Rosales busca ampliar su perfil productivo, hasta ahora ligado a la actividad energética y petrolera. La firma invirtió en infraestructura específica para productos del mar, incluyendo dos cámaras de frío con capacidad para 2.000 toneladas en total, depósitos, oficinas y obras complementarias.

La operatoria forma parte de un proceso iniciado en 2022 con inversiones destinadas a desarrollar una nueva unidad de negocios vinculada a la pesca y la exportación. Además de las descargas y el almacenamiento, parte de la flota de la empresa ya opera desde Rosales para tareas logísticas y de apoyo.

La carga de contenedores en planta con destino europeo agrega ahora un nuevo eslabón a la cadena logística local y fortalece el objetivo de consolidar una actividad que comenzó a tomar forma en los últimos meses dentro del puerto rosaleño.

Fuente: La Voz de Chubut