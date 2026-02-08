Con un golazo y una asistencia de Messi, Inter Miami empató 2-2 con el Barcelona de Ecuador en el “Partido de la historia”

El conjunto de Javier Mascherano visitó al conjunto de Guayaquil en su penúltimo amistoso de la gira por Sudamérica

Con la presencia de los argentinos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti y Germán Berterame, Inter Miami empató 2-2 con el Barcelona SC en el estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro amistoso denominado como el “Partido de la historia” se jugó en territorio ecuatoriano tuvo como principal figura al capitán de la selección argentina, que marcó un golazo y aportó una asistencia.

En un primer tiempo parejo, Lionel Messi tuvo una de las chances más clara con un tiro libre a los 18 minutos que logró desviar al córner de manera espectacular el arquero José David Contreras.

Llegando a la media hora de juego, el “genio del fútbol mundial” frotó la lámpara y con una gran jugada individual marcó un golazo para adelantar al Inter Miami en Guayaquil. Messi se sacó de encima a dos rivales empezando la acción desde el sector derecho y definió cruzado con su pierna hábil.

A los 44 minutos llegó el empate del Barcelona luego de un tanto de Joao Rojas tras una pelota detenida, pero cuando el primer tiempo se extinguía, apareció el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame para definir de zurda al primer palo tras una asistencia de Messi y volvió a adelantar al Inter Miami en el marcador.

Lionel Messi presente en el estadio del Barcelona de Guayaquil con Inter Miami (@InterMiamiCF)

De contragolpe, en la primera acción del segundo tiempo, Inter Miami casi logra el tercer tanto en los pies del rosarino Mateo Silvetti. De inmediato, el Barcelona estuvo a punto de empatar con Johan Arias, pero la pelota terminó en el tiro de esquina.

Otro de los puntos destacados del encuentro fue el estreno de Darío Benedetto en el cuadro ecuatoriano. El ex delantero de Boca Juniors ingresó en el complemento y tuvo algunas chances para gritar su primer gol con la camiseta del Barcelona, pero no pudo ser para el Pipa.

A los 87 minutos, cuando el partido transitaba sus momentos culminantes, apareció el tanto de la igualdad para el conjunto local por intermedio de Tomás Martínez.

Este encuentro frente al Barcelona, significó la continuidad de la gira por Sudamérica (Champions Tour), que inició el conjunto dirigido por Javier Mascherano en este 2026 y constó de cuatro amistosos. Luego del título de la MLS en 2025, las Garzas sufrieron una derrota 3-0 en el primer cruce con Alianza Lima en Perú. Posteriormente, visitaron a Atlético Nacional de Medellín y conquistaron el primer triunfo del año por 2-1.

Lionel Messi festeja su golazo ante Barcelona de Guayaquil (@InterMiamiCF)

El vigente campeón de la MLS anunció los refuerzos de esta temporada en la que buscará defender su título en la liga y con el objetivo de competir por el trofeo de la CONCACAF Champions Cup. El nuevo arquero que se ganó el lugar bajo los tres palos es el futbolista canadiense Dayne St. Clair. La defensa quedó conformada con figuras como el central brasileño Micael dos Santos Silva, el uruguayo Maximiliano Falcón y Facundo Mura, ex jugador de Racing. En el mediocampo se ubicarán Telasco Segovia y Rodrigo de Paul, mientras que la zona ofensiva estará conformada por Lionel Messi y Luis Suárez, con alternativas en el banco como Germán Berterame y Tadeo Allende.

Luego de este partido, la gira del conjunto de Fort Lauderdale se completará el próximo viernes 13 de febrero, en el Estadio Juan Ramón Loubriel a las 21 de Argentina frente a Independiente del Valle. El club rosado afrontará la Concachampions, la Leagues Cup y la Campeones Cup. El debut oficial por la Major League Soccer será el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC.

Por su parte, Barcelona SC llegó al duelo tras disputar una serie de partidos amistosos. En el primero, conocido como la ‘Noche Amarilla’, perdió ante el Guayaquil City por 1 a 0, aunque tuvo su revancha en la ‘Noche del City’, donde sorprendió a los Ciudadanos con un 2-1 para finalizar la seguidilla. Este sábado tendrán la oportunidad de recibir a un equipo con grandes figuras y probar alternativas. No obstante, mantienen su objetivo en la mira: buscarán recuperar protagonismo tanto en la liga local como en la Copa Libertadores. En el torneo continental se medirán ante Argentinos Juniors el miércoles 18 de febrero, en la Fase II con la meta en avanzar a la fase de grupos.

En cuanto a las incorporaciones del conjunto ecuatoriano, Luca Sosa finalizó su cesión en Newell ‘s Old Boys y regresó al Barcelona SC. La lista de refuerzos continúa con José Gabriel Cevallos, Jonathan Perlaza, Javier Báez, Tomás Martínez, Sergio Núñez, Milton Céliz, Jordan Medina, Jonnathan Mina y Matías Lugo. Una de las llegadas que más expectativas generó en el conjunto dirigido por César Farías es el delantero argentino Darío Benedetto, quien arribó como jugador libre tras su paso por Newell ‘s y firmó contrato por una temporada.

Formaciones:

Inter Miami: Dayne St Clair; Noah Allan, Maximiliano Falcón, Micael dos Santos Silva, Ian Fray; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

Barcelona SC: José David Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Lucas Sosa, Jonathan Perlaza; Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez, Johan García, Joao Rojas y Sergio Núñez. DT: César Farías.

Estadio: Monumental (Guayaquil).

TV: El Canal del Fútbol.

