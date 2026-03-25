“Con mi dinero hago lo que quiero”: Milei intenta blindar urgente a Adorni tras la escandalosa conferencia

El jefe de Gabinete lanzó definiciones controversiales para un funcionario sobre sus gastos. La prensa como blanco y el fuerte respaldo del Presidente

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció en medio de la polémica por el viaje a Punta del Este junto a su familia en avión privado y la denuncia sobre una casa sin declarar en Exaltación de la Cruz, en el marco de una nueva conferencia de prensa donde buscó defenderse con varias frases controversiales y una acusación de “operaciones contra el Gobierno” con la prensa como blanco y con el apoyo explícito del presidente Javier Milei.

Adorni aseguró que “todo está declarado“, dio cuenta de que vive en Caballito y se negó a mayoes precisiones con el argumento de que “hay denuncias penales de por medio” y no quiere “interferir en esas causas”, pero además lo hizo con un tono confrontativo con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Así fue que encuadró el escándalo y las denuncias en una “operación política y mediática” y en una falta de conocimiento de los periodistas sobre “declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos”. Esto lo llevó a protagonizar un tenso cruce con un periodista de El Destape y a lanzar en el fragor de esa pelea frases como “con mi dinero hago lo que quiero”.

La expresión es por lo menos controversial al tratarse de un funcionario público cuyo “dinero” es pagado por el Estado y, por ende, los contribuyentes. Tampoco aclaró cómo compró los pasajes a Punta del Este, cuyas facturas están a nombre de una productora proveedora de la TV Pública, área bajo su órbita, sino que en su lugar cuestionó al periodista que le hizo la pregunta. Y todo esto con el respaldo de Presidente, quien dijo que “un conjunto de ignorantes” se alimenta de “turbias operetas de la política”.

“Con mi dinero hago lo que quiero”: las definiciones más polémicas de Adorni sobre sus gastos y el rol de la prensa

“El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”, indicó el jefe de Gabinete sobre el vuelo privado a Punta del Este, pero al ser consultado sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y sentenció: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.

Al estar cuestionado el pago de ese viaje y con facturas emitidas a nombre de Marcelo Grandio, empresario de medios amigo de Adorni y proveedor de la TV Pública, la claridad sobre la transacción es importante, pero el funcionario se escudó en que no dará más detalles porque “es un tema estrictamente familiar” y porque no quiere “interferir” con la investigación de la Justicia.

Pero no conforme con eso, ante la insistencia de uno de los periodistas acreditados en Casa Rosada disparó el jefe de Gabinete le espetó: “Sos apenas un periodista, no un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto mi dinero. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos”.

“No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente“, agregó Adorni. La declaración sonó fuerte en boca de un funcionario público y más de una gestión con una bandera de transparencia y lucha contra “la casta” de la política.

Además, en otra definición polémica a propósito del viaje a Punta del Este junto a su esposa y a sus “hijos menores de edad” (algo remarcó al tiempo que apuntó contra la prensa por haberlos mencionado en alguna publicación) disparó: “Me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada. El día de mañana, si deseo repetirlo lo haré porque es un tema estrictamente familiar”.

Qué dijo Adorni sobre su declaración jurada y cómo fue el tenso con la prensa

El jefe de Gabinete confirmó además que vive en el barrio de Caballito y sostuvo que cualquier otra propiedad puede ser cotejada con su declaración jurada de bienes. “Todo está declarado”, aseguró a la vez que apuntó que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

Con ese argumento, Adorni buscó despegarse de la polémica por la casa en Exaltación de la Cruz que no apareció en su última declaración jurada de 2024 ante la Oficina Anticorrupción y a la vez apuntó a la prensa por no comprender cómo funcionan las declaraciones juradas, a través de un último cruce con el periodista Nicolás Gallardo, del portal MDZ, que derivó en el final abrupto de la conferencia de prensa.

“Que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo. Todo está correctamente declarado en cada uno de los oganismos. Que vos no lo comprendas es un tema tuyo. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar, ni ahora ni nunca porque tampoco lo he hecho antes. Gracias”, cerró visiblemente molesto el jefe de ministros.

Momentos antes le había reclamado unas “disculpas” al periodista. “Has mentido descaradamente sobre mi” le dijo en referencia a una publicación en las redes donde lo daba “por expulsado del Gobierno” -según remarcó el propio Adorni- y dijo que ningún funcionario lo respaldaba. De esta forma el jefe de Gabinete sugirió que no renunciará y a la vez, con los ministros sentados en primera fila, exhibió apoyo interno.

Quiénes fueron los ministros que lo acompañaron: el Gobierno cierra filas para sostener al jefe de Gabinete

Antes de la conferencia Adorni se tomó una “selfie” con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.

Poco después, todos ellos se sentaron en primera fila para escuchar su descargo, acompañados por l secretario de Desregulación Alejandro Cacace y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, una funcionaria cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien le atribuyen la estratega de la comunicación para sortear la polémica.

Caputo siguió la conferencia desde la parte de atrás del salón junto al secretario de Medios, Javier Lanari, quien daba indicaciones para otorgarle el micrófono a cada uno de los cinco periodistas que salieron sorteados para preguntar, con lo que manejó también los tiempos. Más tarde, cuando la rueda de prensa ya había iniciado, se sumó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Si bien no estuvo la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y faltaron otros como el ministro del Interior, Diego Santilli, la presencia de esos funcionarios -algunos alineados con la poderosa hermana presidencial y otros con el asesor- y las publicaciones que hicieron casi todos ellos en las redes mostró el cierre de filas para respaldar la continuidad de Adorni en el cargo, luego de que trascienderan nombres para su reemplazo, entre ellos el de Quirno.

El apoyo de Milei y el nuevo plan para sostener al jefe de Gabinete

“Gran equipo, contra todo. Fin”, expresó el jefe de Gabinete junto a la foto que subió a X (antes Twitter) con los ministros. Adorni pudo exhibir el respaldo del Gobierno a su figura y también al plan que consiste en cuestionar principalmente a la prensa por el escándalo y dejar cualquier explicación adicional para ser expuesta ante la Justicia si lo requiere, dado el tono de confrontación que adoptó en la conferencia.

Para que no queden dudas, Milei mostró su apoyo a esta idea a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde publicó: “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”. El mensaje fue replicado por el jefe de Gabinete.

Un rato después se sumó el respaldo de Karina Milei. La secretaria General de Presidencia publicó en su cuenta una foto junto a Adorni y sentenció: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”. Nuevamente, la prensa apareció en la mira del Gobierno.

A ese plan se le suma otra pata: tratar de recuperar el control de la agenda mediante el envío de nuevas iniciativas al Congreso, algunas anunciadas la semana pasada como la modificación de la Ley de Expropiaciones, de la Ley de Tierras -que eliminará restricciones a la compra por parte de extranjeros- y al régimen de desalojos, para combatir lo que Adorni definió como el “flagelo nacional de los okupas”.

Además, el jefe de Gabinete anunció el envío de 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado y confirmó que irá el 29 de abril a dar su informe mensual de gestión al Congreso. Como contó iProfesional, el Gobierno demoró el cumplimiento de esa obligación constitucional para medir el momento y la forma más conveniente en medio del escándalo que sacudió al funcionario.

Si bien no está claro aún si irá a Diputados o al Senado (en los últimos días ganó terreno la segunda opción) sí es un hecho que la oposición espera a Adorni con críticas y preguntas muy similares a las que le hicieron los periodistas.

Mientras espera por esa cita, Manuel Adorni optó por volver a hablar pero sin dar demasiadas aclaraciones y con un discurso confrontativo con la prensa, que no se vio acompañado por frases que contribuyan a bajar el tono de la polémica, sino todo lo contrario. Javier Milei y la plana mayor del Gobierno lo sostienen y pasan a la ofensiva mientras buscan recuperar la iniciativa política, pero la controversia sigue.

Por Pablo Sieira – IP