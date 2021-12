Con Macri como testigo, se casó el diputado Fernando Iglesias

El legislador del PRO contrajo matrimonio con su novia Ana en la glorieta de Barrancas de Belgrano. Varias figuras del macrismo dijeron presente.

El diputado del PRO, Fernando Iglesias, contrajo matrimonio este viernes con la presencia del expresidente Mauricio Macri, entre otras figuras del macrismo, tan solo pocas horas después de una maratónica sesión en la Cámara baja, en la que la oposición rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo,

“Después de una sesión maratónica, que terminó con un resultado lógico, estoy feliz de haber dado el sí con Ana, mi pareja desde hace varios años”, publicó el legislador en su cuenta de Twitter.

El enlace, por civil, tuvo lugar en la glorieta ubicada en Barrancas de Belgrano y a la celebración asistieron, además del exmandatario, los legisladores Waldo Wolff, Hernán Lombardi y el actor Luis Brandoni.

“Gracias a mis compañeros de Interbloque, que me dieron el mejor regalo posible: el rechazo de este mamarracho de presupuesto. Y gracias a @mauriciomacri, @WolffWaldo, @herlombardi y Beto Brandoni por acompañarme en este día tan especial”, continuó el legislador.

Además, Iglesias le dedicó a su flamante esposa una estrofa de Felicità una de las canciones del cantautor italiano Lucio Dalla. “Ah! Felicità! su quale treno della notte viaggerai? Lo so, che passerai ma come sempre in fretta non ti fermi mai ( ¡Ah! ¡Felicidad! ¿En qué tren nocturno viajarás? Yo se que tu pasarás pero como siempre con prisa nunca te detienes)”.