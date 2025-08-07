Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew

El Gobierno del Chubut firmó un convenio con la Municipalidad de Trelew para reactivar la construcción de viviendas paralizadas, en el marco de un plan que combina inversión provincial, empleo local y soluciones habitacionales concretas. “Cada obra que retomamos es una oportunidad para una nueva familia y una fuente de trabajo para los chubutenses”, sostuvo el gobernador Ignacio Torres.

Dando continuidad a la política puesta en marcha por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientada a brindar soluciones habitacionales en todo el territorio, el Gobierno del Chubut, por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda, acordó con el Municipio de Trelew la terminación de viviendas en esa ciudad. “Además de llegar con soluciones habitacionales a los chubutenses, lo fundamental de estas obras es que estamos garantizando el trabajo de nuestra gente”, remarcó el mandatario.

El convenio fue suscripto en la sede del organismo provincial entre el presidente del IPV, Guillermo Espada James y el intendente de Trelew, Gerardo Merino, para terminar, en una primera etapa, viviendas e infraestructura correspondientes a la Asociación Civil Plan de Viviendas del Sindicato de Barracas, estableciéndose un plazo de ejecución de 360 días corridos contados a partir del acta de inicio de obra.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo señaló que “estamos convencidos que cuando hay austeridad, previsibilidad, responsabilidad y compromiso podemos lograr que más familias cumplan el sueño del techo propio” e indicó que, a través de esta política de Estado, “es posible iniciar y finalizar las obras que estaban paralizadas y que son necesarias para el crecimiento de la provincia”.

Asimismo, el gobernador puso en valor la política de “recupero” impulsada por el Instituto Provincial de la Vivienda tras años de “demagogia de gobiernos anteriores donde las cuotas no eran cobradas, afectando a otros chubutenses que todavía esperan su casa propia”. Torres aclaró en ese sentido que cada pago “nos permite seguir construyendo viviendas y llegar con oportunidades para más familias”.

Finalización de viviendas

Para ejecutar los trabajos, el Gobierno del Chubut aportará más de 400 millones de pesos, mientras que el municipio designará un profesional técnico (Ingeniero Civil y/o en Construcciones, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras) que será responsable de que la ejecución de las obras se efectúen de acuerdo al proyecto aprobado, plan de trabajos y especificaciones técnicas, controlando la calidad de los materiales como así también las demás atribuciones y obligaciones de vigilancia y control que derivan de la figura de un Director de Obra.

Al respecto el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Guillermo Espada James, destacó la importancia de la firma del convenio al resaltar que “acompaña la firme decisión del gobernador de continuar sostenidamente con una política de Estado que acompaña el desarrollo de la provincia en general y las ciudades en particular, como en este caso en Trelew”.