Con el área de Pediatría ya en marcha, Chubut consolida el Hospital “María Humphreys” como un centro de referencia en toda la Patagonia

El nuevo hospital de Alta Complejidad de Trelew ya brinda atención pediátrica las 24 horas, tras el traslado de los servicios correspondientes desde el Hospital Zonal Adolfo Margara. “Este hospital va a atender a todos los chubutenses, que hoy cuentan con un centro de primer nivel en la provincia”, sostuvo Torres, quien además destacó que el establecimiento posee “la mejor Neonatología de toda la Patagonia”, permitiendo reducir derivaciones y mejorar la calidad de atención en todo Chubut.

El Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew cuenta desde este miércoles con atención pediátrica las 24 horas, tras concretarse el traslado del Servicio de Pediatría, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y la Guardia Pediátrica desde el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”. A partir de ahora, todos los niños y adolescentes de hasta 15 años de la ciudad serán atendidos en el nuevo nosocomio, que amplía su capacidad de respuesta y centraliza la atención pediátrica en un único establecimiento.

En ese contexto, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió las instalaciones del Hospital “María Humphreys” y destacó la importancia del traslado de los servicios pediátricos, poniendo en valor el equipamiento de alta complejidad y el trabajo de los equipos de salud en esta nueva etapa de funcionamiento.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; la secretaria de Salud provincial, Denise Acosta; el subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia; la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena; la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; el intendente de Trelew, Gerardo Merino, y legisladores provinciales.

Centro de referencia en la región

Tras la recorrida, el

Gobernador brindó una rueda de prensa para los medios presentes, durante la cual sostuvo que “es fundamental que todos los trelewenses, padres y madres de chicos hasta los 15 años, sepan que la Guardia Pediátrica ya está funcionando en el Hospital ‘María Humphreys’”, y destacó que los profesionales del área “hablan con orgullo de la mejor Neonatología de toda la Patagonia, algo que nos tiene que enorgullecer porque este hospital público es de todos”.

El traslado del Servicio de Pediatría y de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, junto con los avances en la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad, “fue posible gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes en un contexto económico difícil”, señaló el Gobernador.

En ese sentido, remarcó que “este edificio, que durante muchos años fue símbolo de la desidia y el abandono, hoy es un hospital modelo que permitió reducir a la mitad las derivaciones y los índices de mortalidad infantil, con tecnología de primer nivel”.

Recursos de primera calidad

“Todos los recursos con los que cuenta el Hospital son de la mejor calidad disponible”, puso en relieve el titular del Ejecutivo, quien recordó además que el equipamiento se adquirió “a través de una licitación internacional con organismos de Naciones Unidas, lo que permitió ahorrar un 30% del costo total”.

“Hoy contamos con las áreas de Ginecología, Obstetricia, Neonatología, Hemoterapia, Diagnóstico por Imágenes, Pediatría, Terapia Intensiva Pediátrica, Guardia Pediátrica, laboratorios y un equipo profesional con un nivel de compromiso y calidez destacable”, agregó.

Asimismo, destacó que “en momentos difíciles es importante ser creativos, y la articulación de la Fundación Banco del Chubut con el sector privado permitió incorporar espacios pensados para los chicos y sus familias, mejorando la experiencia durante la atención y la internación”.

La iniciativa incluyó la decoración y puesta en valor de distintas salas, incorporando colores, diseños y detalles pensados especialmente para generar entornos más cálidos y amigables. Estas mejoras no solo transformaron visualmente los espacios, sino que también contribuyen a brindar mayor bienestar tanto a los pacientes como a sus familias.

Avances en atención de la tercera edad

Por otra parte, el mandatario ratificó que “este hospital va a atender a todos los chubutenses, que hoy cuentan con un centro de primer nivel en la provincia, evitando traslados a Buenos Aires”, y confirmó que “estamos ingresando en la última etapa, que es la incorporación del área de adultos, con su correspondiente guardia, lo que permitirá que el hospital funcione al 100% en los próximos meses”.

“En dos semanas arribará un tomógrafo clave para esta etapa; los quirófanos ya están instalados y estamos trabajando de manera coordinada con los equipos médicos”, precisó.

Además, indicó que “hemos mantenido reuniones con PAMI para que el Hospital Zonal de Trelew cumpla un rol específico en la atención de adultos mayores, descomprimiendo el sistema y fortaleciendo la red sanitaria”.

“En momentos de recesión, la salud pública tiene una demanda mucho mayor, y poder contar con esta calidad de atención es un orgullo”, concluyó Torres.

Traslado y puesta en funcionamiento

Una vez completado el traslado a primera hora de este miércoles desde el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”, los servicios pediátricos comenzaron a funcionar en el HMH, ampliando significativamente el alcance de las prestaciones, que ahora abarcan desde recién nacidos hasta adolescentes de 15 años.

Vale recordar, además, que los servicios de Tocoginecología (embarazo, parto y puerperio) y Neonatología (atención de recién nacidos hasta los 28 días) se encuentran operativos en el nuevo establecimiento desde fines del año pasado, cuando se concretó el traslado del Centro Materno Infantil.

Planificación, responsabilidad y compromiso

Por su parte, la secretaria de Salud, Denise Acosta, señaló que “desde esta mañana, los servicios de Pediatría, Terapia Pediátrica y Guardia Pediátrica comenzaron a funcionar en el nuevo Hospital de Trelew, garantizando la atención de las principales demandas de la población”.

“Este traslado forma parte de un proceso planificado de puesta en marcha del Hospital María Humphreys, que comenzó en octubre del año pasado y en el que se viene trabajando junto a los equipos de cada área para asegurar la continuidad de la atención”, explicó.

Asimismo, destacó que “el proceso se lleva adelante con planificación, responsabilidad y compromiso, priorizando la calidad de la atención centrada en los pacientes y acompañando a los equipos de salud”.

En ese sentido, agradeció especialmente “el esfuerzo y la dedicación de todos los equipos que hicieron posible este avance para la salud de la comunidad”.

Consultas

Para consultas o más información, la comunidad puede comunicarse a los teléfonos (0280) 446-8400 y 446-8449 del Hospital “María Humphreys” de Trelew.