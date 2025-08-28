Con dos goles de Lionel Messi, Inter Miami le ganó 3-1 a Orlando City y es finalista de la Leagues Cup

El equipo dirigido por Javier Mascherano se llevó el Clásico del Sol y jugará nuevamente el partido por el título. Su rival saldrá del ganador de LA Galaxy o Seattle Sounders.

Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City en el Clásico del Sol por las semifinales de la Leagues Cup 2025. Mario Pasalić puso en ventaja al conjunto visitante en el Chase Stadium y Lionel Messi marcó un doblete en el segundo tiempo y el restante fue de Telasco Segovia.

El elenco rosa de Florida jugará su segunda final, tras el título obtenido en 2023 —el primero de su historia— con el 10 argentino como estandarte. Ahora espera rival para el encuentro definitorio que se disputará el 31 de agosto: LA Galaxy o Seattle Sounders.

El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a Orlando City en busca de una nueva final. (Foto: Reuters).

Las Garzas venían de dejar en el camino en cuartos de final a Tigres de Monterrey, equipo de Ángel Correa, mientras que Orlando llegó a este partido tras eliminar a Toluca, vigente campeón de la Liga MX.

El equipo de Javier Mascherano consiguió el pase a la final, en lo que será la última presentación de Messi y de Rodrigo De Paul, antes de sumarse a la Selección argentina de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, a partir de la semana próxima.

