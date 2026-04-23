Con cámaras, tecnología de reconocimiento facial y participación vecinal, Provincia impulsa un nuevo esquema de videovigilancia en Trelew

El titular del Ejecutivo provincial encabezó encuentros con vecinos de distintos barrios de la ciudad de Trelew, donde expuso los alcances del programa, que incorpora cámaras de último modelo, tecnología de reconocimiento facial y promueve también la participación ciudadana mediante la integración voluntaria de cámaras domiciliarias. La iniciativa busca fortalecer la prevención del delito, optimizar el despliegue policial y consolidar una red de seguridad más eficiente en toda la ciudad.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó reuniones con vecinos de distintos barrios de la ciudad de Trelew, con el objetivo de presentar el nuevo plan de videovigilancia y seguridad para la localidad, que contempla, entre otras acciones, la incorporación de cámaras de último modelo, la implementación de reconocimiento facial y la colaboración voluntaria de la ciudadanía mediante la incorporación de cámaras de seguridad domiciliarias para fortalecer la prevención del delito.

“Ustedes saben muy bien dónde están los focos del delito, dónde venden droga o qué espacios se vuelven inseguros por la noche. Y eso hay que decirlo, porque ningún programa, por más estudios técnicos que tenga, va a ser lo suficientemente efectivo si no son los propios vecinos quienes forman parte de este esquema de prevención”, expresó el mandatario ante los participantes.

La primera reunión se llevó a cabo este miércoles a las 19 horas en el Club Patoruzú, con la participación de vecinos de los barrios Los Teros, Bonorino, Las Margaritas y San Benito. Posteriormente, a las 20:30, se desarrolló un segundo encuentro en la Escuela de Nivel Inicial N° 479, con vecinos del barrio Santa Catalina, en el marco de una amplia agenda del mandatarios provincial que lo llevará, en los próximos días, a recorrer todos los barrios de Trelew.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, además de diputados provinciales, concejales de Trelew y funcionarios municipales, el gobernador explicó que “este programa incorpora, por ejemplo, reconocimiento facial”, e instó a los ciudadanos a sumarse de manera voluntaria mediante la puesta a disposición de cámaras domiciliarias, aclarando que ello “no afecta la privacidad”.

También participaron el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, Mario Romeo; los coordinadores de Vecinales, Leandro Quiroga, y de Seguridad, Adrián Muñoz; junto a Javier Loyola, del Programa Guardia Urbana.

Decisión de retirar los celulares en las cárceles

Durante los encuentros, el gobernador también se refirió a las distintas medidas adoptadas para enfrentar el delito en toda la provincia.

En ese sentido, destacó “la decisión de avanzar en retirar los celulares en las cárceles”, aclarando que no responde a “un capricho”, sino a la evidencia sobre delitos que se cometen desde los centros de detención, como estafas telefónicas, secuestros virtuales o extorsiones.

“Esos centros remotos del delito tenían una herramienta, que es el celular, a través del cual se organizaban este tipo de delitos. Por eso es una decisión necesaria”, señaló, y valoró el acompañamiento social a la medida, aunque advirtió que podrían presentarse habeas corpus o amparos cuestionando su implementación.

En esa línea, remarcó que “el Estado tiene que velar por la seguridad, priorizando a quienes cumplen la ley. Nadie está impidiendo la comunicación de los detenidos con sus familias, pero sí se están limitando herramientas que se utilizan para delinquir”.

Trabajo conjunto para enfrentar el delito

En otro tramo, Torres planteó la necesidad de un abordaje integral frente al delito y cuestionó decisiones judiciales en causas vinculadas al narcotráfico y la violencia.

El mandatario hizo referencia así a un reciente caso ocurrido en Comodoro Rivadavia, vinculado a disputas entre organizaciones delictivas, y señaló la importancia de avanzar en un sistema que garantice mayor eficacia en las condenas y en la prevención.

“Si no tenemos un sistema que acompañe el esfuerzo de la policía, de los fiscales y de la sociedad, es muy difícil revertir estas situaciones. Por eso necesitamos un compromiso colectivo para que estas herramientas funcionen y no queden a mitad de camino”, sostuvo.

En ese marco, destacó que el plan de videovigilancia permitirá optimizar recursos al indicar que “la tecnología, como el reconocimiento facial, permite identificar rápidamente a personas vinculadas a delitos y liberar efectivos policiales para tareas en territorio”.

Asimismo, reiteró la importancia de la participación ciudadana: “Este programa necesita del acompañamiento de los vecinos. La posibilidad de integrar cámaras frentistas a la red de monitoreo es una herramienta clave para ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta”.

Por último, se refirió a la problemática del narcomenudeo y subrayó la necesidad de fortalecer la intervención provincial: “La decisión es que los delitos vinculados al narcomenudeo tengan una respuesta más ágil desde el ámbito provincial, con investigaciones cercanas al territorio y un sistema que garantice que quienes delinquen enfrenten consecuencias”.