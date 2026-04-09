Con 137 votos a favor, se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con una mayoría fortalecida por aliados de LLA

El oficialismo reunió quorum con aliados y confiaba en aprobar la ley de madrugada, que finalmente se votó a las 2.30. La oposición intentó sin éxito forzar interpelaciones y llevó el escándalo del jefe de Gabinete al recinto. Varios advirtieron una judicialización.

La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves 9 de abril la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que combinó el tema ambiental con una fuerte ofensiva opositora centrada en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo logró la aprobación de su proyecto a las 2.30 de la mañana, gracias a un fuerte apoyo de los bloques aliados. Con tres abstenciones, la votación resultó en 137 a favor y 111 en contra.

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad. En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

Si bien se esperaba que la votación llegara incluso más tarde en la madrugada, al ver que contaban con los votos necesarios para aprobar su proyecto, La Libertad Avanza bajó a sus oradores. “Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo con cinismo un diputado libertario.

El conflicto inició temprano: el quorum para sesionar la modificación a la Ley de Glaciares

El quorum se alcanzó a las 15.13 con los 95 diputados de La Libertad Avanza y el aporte clave del PRO, la UCR, bloques provinciales y legisladores de distritos mineros. Entre ellos se destacaron representantes de Catamarca, San Juan y Tucumán, provincias interesadas en el desarrollo de la actividad extractiva que impulsa la reforma. El oficialismo logró abrir el recinto con 129 legisladores y ya proyectaba una votación pasada la medianoche, con una base de entre 130 y 135 votos para aprobar la iniciativa.

“Ley de Glaciares: a mirar el quorum. Ahí está la clave”, escribió en redes el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, en alusión a los acuerdos que permitieron abrir la sesión. “No sirve anunciar el ‘voto en contra’ y al mismo tiempo sentarse a dar quorum para garantizarle la ley al Gobierno. Hay que mirar el ‘pack quorum’ que permite votar en contra o abstenerse a cambio de arrancar la sesión”, aclaró.

Nueve pedidos de apartamiento y una ofensiva sin éxito

El arranque de la sesión de este miércoles estuvo dominado por una serie de pedidos de apartamiento del reglamento impulsados por la oposición, que buscó incorporar al temario la interpelación a Adorni, el debate por la suspensión de acreditaciones a periodistas en Casa Rosada, el caso $Libra y la postura del Gobierno frente a la guerra en Medio Oriente.

Ninguno prosperó. Aunque en varios casos los votos afirmativos superaron a los negativos —como el intento de interpelación al jefe de Gabinete, que obtuvo 124 votos a favor y 118 en contra—, los planteos requerían una mayoría especial que no se alcanzó.

Según pudo saber PERFIL, el resultado era esperado. En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, los bloques opositores ya tenían claro que no contaban con los números para aprobar esos apartamientos. Al tratarse de una sesión especial convocada para un único expediente, tampoco podían recurrir a emplazamientos de comisión, que requieren mayoría simple. Aun así, avanzaron con nueve intentos consecutivos que terminaron en derrota y que funcionaron como una vía para instalar temas políticos en el recinto.

“Hoy nos prometieron que nos van a dejar hablar a todos”, había anticipado el diputado socialista Esteban Paulón a este medio en la previa.

Adorni se coló en el debate

El caso del jefe de Gabinete atravesó buena parte de las intervenciones. La diputada Paula Penacca de UxP sostuvo que existe “una presunta malversación de caudales públicos” y reclamó que el funcionario dé explicaciones antes de su informe del 29 de abril.

Desde distintos bloques se sumaron cuestionamientos por los viajes en vuelos privados, el uso del avión presidencial y la evolución patrimonial de Adorni. Romina Del Plá, del FIT, ironizó: “Vamos a ver de qué se adorna para venir a explicar acá”, mientras que otros legisladores vincularon el caso con la narrativa de austeridad del Gobierno.

Incluso durante el debate de fondo sobre Glaciares, el tema reapareció. Juan Grabois afirmó que los argumentos oficiales eran “más truchos que las hipotecas de Adorni”, en uno de los momentos más tensos de la sesión.

Qué cambia en la Ley de Glaciares

El proyecto en discusión modificó la Ley 26.639, sancionada en 2010, y redefine el alcance de la protección ambiental sobre glaciares y zonas periglaciares.

La principal novedad es que limita esa protección a las geoformas que cumplan una “función hídrica efectiva”, y otorga a las provincias la potestad de determinarlo. En ese esquema, las jurisdicciones locales podrán decidir, mediante evaluaciones de impacto ambiental, qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera.

El texto también redefine el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que continuará a cargo del inventario nacional, pero dependerá de la información que remitan las provincias.

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc, defendió la reforma y aseguró que las presentaciones escritas de las audiencias públicas reflejaron apoyo mayoritario. “El 70% de las presentaciones fueron a favor”, afirmó. Vale detallar que hubo más de 100 mil personas que se inscribieron, solo unas 250 pudieron exponer y entre quienes hablaron hubo una amplia mayoría de voluntades críticas de la reforma del oficialismo.

Críticas al proceso de la ley y riesgo de judicialización

La oposición cuestionó tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció que “las mineras redactaron esta ley”, mientras que Miguel Pichetto advirtió que podría derivar en una discusión en la Corte Suprema por su eventual inconstitucionalidad. “Es un retroceso y abre un camino peligroso”, planteó el jefe del bloque Encuentro Federal, quien adelantó su voto en contra.

También hubo críticas por la modalidad de las audiencias públicas y por el trámite en el Senado, donde la ley obtuvo media sanción sin instancias de participación. Legisladores opositores anticiparon que, en caso de aprobarse, avanzarán con impugnaciones judiciales.

Protestas y tensión afuera del Congreso

Mientras se desarrollaba el debate, organizaciones ambientalistas, militantes políticos y activistas se concentraron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la reforma. La movilización incluyó una vigilia, un escenario montado frente al edificio y la transmisión en vivo de la sesión.

El operativo de seguridad derivó en incidentes durante el inicio de la jornada y en la detención de siete manifestantes de Greenpeace. Desde las organizaciones convocantes advirtieron que la modificación pone en riesgo reservas estratégicas de agua y anticiparon que recurrirán a la Justicia si la ley es sancionada.

Una votación que se esperaba de madrugada

Con más de 60 oradores anotados y una jornada prevista de entre 11 y 12 horas, el oficialismo confiaba en avanzar sin sobresaltos hacia la aprobación de la reforma durante la madrugada. Finalmente, se aprobó el proyecto a las 2.30 del jueves 9 de abril.

Diputados aprobó la modificación a la Ley de Glaciares | Captura transmisión

Por Julián D’Imperio-Perfil