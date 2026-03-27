Comodoro Rivadavia cerró una licitación histórica y cambió el operador del transporte tras 20 años

El intendente Othar Macharashvili adjudicó el servicio a Grupo MR por una década y puso fin a un proceso atravesado por impugnaciones, cruces públicos y demoras que mantuvieron en tensión la continuidad del sistema

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, firmó este miércoles la adjudicación de la concesión del servicio público de transporte urbano y suburbano de pasajeros a la empresa Grupo MR SRL, poniendo fin a un proceso que se extendió durante meses y que cerró más de dos décadas sin licitación en la ciudad.



La concesión fue otorgada por un plazo de 10 años, en base al dictamen técnico de la Comisión de Preadjudicación, que consideró que la propuesta de la firma resultó la más conveniente en términos económicos y operativos. Según se indicó oficialmente, la evaluación contempló variables como el costo por kilómetro recorrido y el esquema de prestación del servicio.



A través de sus redes sociales, el jefe comunal confirmó la decisión y sostuvo que la medida responde a criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, al tiempo que remarcó la importancia del transporte público como herramienta para garantizar el acceso al trabajo, la educación y la salud.

Después de 20 años volvimos a licitar el servicio de transporte público en nuestra ciudad.



Acabo de firmar la adjudicación de la concesión a la empresa MR, que estará a cargo del servicio durante los próximos 10 años.



Este es un paso importante para seguir mejorando el… pic.twitter.com/YMxh7feQ2o — Othar Macharashvili 🤠 (@otharmach) March 25, 2026



El proceso licitatorio, correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2025, se había iniciado en septiembre del año pasado y estuvo atravesado por una serie de controversias entre los oferentes. En la apertura de sobres participaron la actual operadora, Patagonia Argentina SRL, y Grupo MR SRL, lo que dio inicio a una disputa técnica y administrativa que derivó en impugnaciones cruzadas.



Desde Grupo MR cuestionaron la validez de la oferta presentada por Patagonia Argentina, mientras que la empresa que prestaba el servicio defendió su propuesta económica y advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso. La situación escaló con presentaciones formales, declaraciones públicas y la judicialización del conflicto.



El dictamen de la Comisión de Preadjudicación, emitido hacia fines de 2025, se inclinó a favor de MR. Sin embargo, la resolución definitiva se demoró por la necesidad de analizar las impugnaciones y por la presentación de un amparo judicial por parte de la actual concesionaria, lo que extendió los plazos previstos inicialmente.



Durante ese período, también se evaluaron alternativas como declarar desierta la licitación o avanzar con una contratación directa transitoria, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del servicio. La concesión vigente había sido prorrogada por el Concejo Deliberante hasta fines de mayo de 2026.



Con la firma del decreto de adjudicación, el Municipio dio por finalizado el proceso y avanzará ahora en la etapa de transición. De acuerdo con el pliego, la empresa adjudicataria contará con un plazo de hasta 90 días para implementar el nuevo sistema de transporte.



Desde el Ejecutivo municipal señalaron que se trabajará para garantizar la continuidad del servicio durante el traspaso y evitar interrupciones en la movilidad diaria de los usuarios.



La decisión implica el ingreso de un nuevo operador en el sistema de transporte de la ciudad, en reemplazo de una empresa que había mantenido la concesión durante más de 20 años. No obstante, resta definir si la firma saliente avanzará con nuevas acciones judiciales, como había anticipado en el marco del conflicto.



Con este paso, el Municipio busca avanzar hacia un esquema de transporte renovado, con expectativas puestas en la mejora de frecuencias, la modernización de unidades y una mayor eficiencia en la prestación del servicio.

Fuente: La Tecla Patagonia