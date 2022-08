Cómo son los torneos de fútbol en la quinta de Macri, donde jugaron el fiscal y juez que investigan a Cristina

Se organizan torneos desde hace más de 40 años y juegan invitados que “ni Macri se entera de todos los que van”. Las canchas están a 700 metros de la casa del expresidente. Qué famosos jugaron allí y dónde sigue el fútbol entre dirigentes del PRO.

Una de las polémicas que dejó el último fin de semana e instaló el debate en los medios este lunes fue la foto del fiscal Diego Luciani junto al juez Rodrígo Giménez Uriburu, jugando al fútbol, y que la vicepresidenta Cristina Kirchner tomó del artículo de Página 12 para pedir recusar a ambos en la causa de Vialidad, donde se la juzga por asociación ilícita y fraude al Estado.

Es que esa foto fue tomada en la Quinta de Los Abrojos, en Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, donde reside Mauricio Macri y se organiza dicho torneo de fútbol que compartieron estos funcionarios judiciales. Se trata de un complejo deportivo en donde se organizan torneos desde 1980, según confiaron desde el entorno del expresidente a PERFIL.

“El fútbol en Los Abrojos es en una quinta muy grande, que tiene dos canchas profesionales de fútbol 11, y donde pasan decenas de personas cada fin de semana. Es un torneo que existe desde hace más de 40 años, y que puede jugar cualquiera que sea invitado a jugar”, confiaron fuentes que conocen de cerca dicho torneo. Eso sí: no es un torneo para adolescentes o jóvenes. “Es para más de 45 años y en algunos casos más de 55“, aseguraron.

¿Puede jugar cualquiera al fútbol en la Quinta de Macri?

La respuesta que dieron a este medio es que sí, pero el filtro es que tiene que ser un invitado por un código básico de que son sólo dos canchas y no hay una infraestructura preparada para que haya más que lo hoy hay, con torneos en donde “no hay que pagar”, sino que es por “invitación” y sólo se controla el nombre, el apellido y el DNI al entrar a la Quinta. “Los controles aumentan si vas en dirección a la casa de Mauricio, pero está como a 700 metros de las canchas“, aclararon.

“Macri no sabe todas las personas que juegan ahí, a pesar de que sea suyo el predio, el torneo lo organizan personas que trabajan hace muchos años en esas canchas”, detallaron, y agregaron que el ex mandatario ya casi no juega al fútbol entre su lesión en la rodilla y que tiene una agenda que en muchos fines de semana lo ubican fuera de su domicilio. “Juega cada tanto”.

También confirmaron que los controles eran más severos en Los Abrojos cuando Macri era presidente.

Quiénes juegan el torneo de fútbol en Los Abrojos

Ante la consulta de si se trata de un torneo “VIP”, destacaron que no es así, y que puede jugar cualquiera que sea invitado. Sin embargo, entre los invitados hubo muchas figuras que, en algunos casos están ligadas a Macri.

Fabián “Zorrito” Von Quintero, el músico y empresario gastronómico, jugó en ese torneo, así como muchos ex futbolistas que pasaron por el Club Atlético Boca Juniors. Entre ellos, Anibal Matellán y Jorge “El negro” Martínez. También Sebastián Neuspiller, extitular de la Superintendencia de Servicios de la Salud, que fue el máximo goleador de la categoría D (jugaba en Fénix).

Actualmente, en el torneo hay equipos más estables y es mediante ellos que uno puede ser invitado a jugar. Son 9 equipos y Macri integra el de Los Cardenales, donde juega con amigos del colegio Newman.

Y el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrígo Giménez Uriburu jugaron en el mismo equipo, el Liverpool, en Los Abrojos, hasta el 2019.

El fútbol en Juntos por el Cambio

Independientemente de lo que se resuelva a partir de la foto y el reclamo de Cristina Kirchner, que cita al Lawfare para hablar de una causa armada en su contra entre la política y el Poder Judicial, el fútbol ha sido una actividad común en la oposición.

Los partidos se jugaban entre funcionarios del gabinete cuando Macri era presidente, en la Quinta de Olivos. Actualmente, si bien esa actividad se fue desgastando entre la política, se mantiene el fútbol los martes en Parque Sarmiento, en un complejo de canchas que pertenece al ex Boca Sebastián Battaglia. Algunos que jugaron o juegan allí recuerdan a Fernando De Andreis, a Rogelio Frigerio y a Jaime Méndez (intendente de San Miguel) como algunos de los “mejores jugadores”.

El reclamo de Cristina Kirchner y la causa de Obra Pública

“Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el ‘mismo equipo’ pero ese día faltó al partido”, denunció la expresidenta desde su Twitter. “El Poder Judicial apesta”, agregó.

El fiscal Luciani acusa a Cristina Kirchner de integrar “una asociación ilícita” para defraudar al Estado durante su gobierno, en presuntos delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner.

El Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo Luciani al comenzar con la etapa de alegatos.

En la segunda foto que posteó en un hilo de Twitter, la jefa del Frente de Todos marcó a Roby Martínez, cuñado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien menciona como “candidato presidencial de Cambiemos para el 2023”.

En una tercera imagen de las publicadas en el diario Página 12, Cristina Kirchner escribió: “¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, Intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en recorrida política por la localidad”.

El juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria abrió el lunes 1 de agosto la etapa de alegatos, en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla.

En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.

Por Julian D’Imperio-Perfil