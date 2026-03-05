Cómo puede afectar a Milei la guerra de EE.UU. con Irán y una eventual derrota electoral de Trump

Especialistas dan su mirada. Coinciden en que una de las claves será el impacto económico en Estados Unidos. Las variantes para Milei en relación a Trump

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que sacude al mundo encierra un riesgo adicional para Donald Trump, porque agranda la posibilidad de que el republicano pierda las elecciones de medio término que tendrá en noviembre. En ese caso, el gobierno de Javier Milei tendrá que procesar el posible impacto de esa derrota en su propia administración, que además de alinearse políticamente llegó a tener una dependencia financiera de la Casa Blanca.

A Trump no lo favorecen las encuestas. Ya en enero, un sondeo de la firma SSRS arrojó una desaprobación del 61%, mientras que el 58% de los estadounidenses calificaban el primer año de este segundo mandato como “un fracaso“. Con el inicio de la guerra, los números no mejoraron: otro sondeo de SSRS indicó que el 60% no cree que Trump tenga un plan claro para manejar la situación y una encuesta de Reuters/Ipsos mostró que apenas un 27% apoya los bombardeos.

En Argentina, Milei seguirá con atención el resultado que consiga en las elecciones del 3 de noviembre su principal aliado. El Presidente incluso agradeció durante su discurso ante el Congreso el apoyo financiero directo que le dio Trump para contener la corrida cambiaria desatada luego de la derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la provincia de Buenos Aires, que en buena medida le permitió dar vuelta la situación e imponerse en las nacionales de octubre.

En ese marco, iProfesional consultó a tres analistas políticos sobre los escenarios que se abren para Milei entre la guerra y el posible impacto de una derrota del presidente estadounidense en las elecciones intermedias. Coincidieron en varios puntos, entre ellos, que el factor más importante está en los efectos de la guerra para la economía interna de Estados Unidos, en particular en los precios del combustible y los alimentos, más que en el resultado final de la batalla.

También señalan que es muy probable que Trump pierda en las urnas independientemente del éxito o no de la operación militar porque históricamente a los presidentes de EE.UU. les va mal en las “midterms”. Asimismo, coincidieron en que esa eventual derrota tendrá efectivamente un impacto en el gobierno de Milei. Sin embargo, los tres difieren al analizar el alcance de esos efectos tanto en el plano político como en el económico.

La guerra y las elecciones de Trump: ¿cuánto puede afectar a Milei una derrota de su aliado?



Los tres analistas consultados aclararon que por el momento solo se puede especular, porque no aún no es posible saber el desenlace final de la guerra contra Irán. En ese marco, Sergio Beresztein, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte y licenciado en Historia de la UBA recordó que “Trump y otros funcionarios dijeron que piensan en un episodio acotado en el tiempo, de semanas y no de meses, así que se supone que esto debería terminar pronto”.

“En la hipótesis de que esto tenga una duración acotada y el resultado favorece a EE.UU. e Israel, yo diría que puede tener un impacto positivo-neutro en lo político y en lo económico -que ya está complicado- neutro o negativo, porque va a haber, al menos por un tiempo, aumento del precio del petróleo y, en principio, eso no lo va a ayudar” a ganar las elecciones, señaló en diálogo con iProfesional.

No obstante, Berensztein señaló que eso no implica necesariamente una derrota grave de Trump en las urnas, especialmente “si la operación militar en Irán es corta, precisa y exitosa en el objetivo de eliminar el riesgo nuclear de Irán y complicar el abastecimiento de petróleo para China”. Además, porque “en las elecciones de mitad de mandato el gobierno en general pierde: perdió Obama, perdió Clinton, perdió Trump en su primer mandato”.

“Con lo cual, que le vaya mal a Trump no necesariamente implica su fin, excepto que los demócratas ganen por amplia mayoría en ambas cámaras y exista un intento de juicio político. Quedaría un presidente más débil, sí, pero no terminado”, indicó el analista internacional al tiempo que evaluó que el republicano podría “acotar el daño”.

Respecto de lo que puede ocurrir si pierde el republicano en relación al vínculo con Milei, Berensztein sostuvo que “la Argentina está ahora en una situación más sólida que antes porque está comprando reservas, con lo cual el prestamista de última instancia que fue el Tesoro no debería ser ahora necesario aunque el año que viene el país experimente, como en todos los procesos electorales, una dolarizarión de activos”.

Además, el analista político opinó que “Milei demostró pragmatismo en política exterior” porque, más allá de su alianza con EE.UU. “autorizó las represas chinas en el sur y firmó el acuerdo comercial con la Unión Europea”, y agregó: “es decir que hay una multidimensionalidad en la política exterior, que creo que es un elemento positivo para la administración de Milei y eso acotaría el eventual impacto negativo de una derrota de Trump”.

El efecto económico de la guerra para Trump y los interrogantes para Milei: ¿se revisa el acuerdo con EE.UU.?



Por su parte, el politólogo y autor del libro “¡Progres del mundo…!” Nicolás Tereschuk coincidió en cuanto a que “en general los presidentes de EE.UU. pierden las de medio término”, razón por la cual no es imposible que el líder de MAGA sea derrotado en noviembre, sobre todo porque “viene mal en las encuestas”. A su vez, también puntualizó que la influencia electoral del conflicto bélico con Irán “tiene más que ver con los efectos que con la guerra en sí”.

“En Estados Unidos el tema central es lo que llaman ‘affordability’, el costo de vida. La pregunta es si el famoso 20% del petróleo global que sale por el Estrecho de Ormuz (zona clave del conflicto) hace aumentar el petróleo, porque eso sería un problema para lo que Trump necesita internamente, que es bajar el costo de la energía y de los alimentos, por eso creo que lo que se juega en verdad son los efectos de la guerra”, apuntó.

Tereschuk sostuvo ante iProfesional que a partir de ahí se desencadenan varias cosas en relación a las elecciones, dado que “el mismo Trump dijo que si pierde lo van a querer echar del puesto, hacerle un impeachment” y agregó: “Eso podría pasar, pero nadie sabe bien si efectivamente será así, porque hay que ver si él puede atorar ese proceso”.

A diferencia del análisis de Berensztein, al ser consultado sobre el impacto que puede tener en el gobierno de Milei esa posible derrota del presidente estadounidense, Tereschuk evaluó que la situación del libertario “está atada a Trump principalmente por lo financiero, por haber quedado presentado como el prestamista de ‘última, última, última’ instancia”.

“En ese caso, lo que habrá que ver es qué piensan hacer los demócratas. Por ejemplo, hay varios que ya dijeron que si ganan, van a hacer que el Congreso revise el salvataje a la Argentina. ¿Harán eso o no? Otro interrogante es con el acuerdo comercial, porque varios se quejaron por el aumento de la cuota de carne argentina, que molesta a los ganaderos estadounidenses. ¿Querrán meterse en eso o no?”, apuntó el politólogo.

Junto a esas preguntas que, a su criterio, encontrarán respuesta una vez que pasen las elecciones de noviembre, planteó otros interrogantes relacionados con “la visión de los demócratas sobre el tablero global” y particularmente en la relación con China. En ese sentido, planteó que la oposición a Trump “va a mantener la contienda con China”, pero que no está claro “de qué forma?”.

“¿Se va a ratificar esta ‘doctrina Monoe II’ para América Latina o ellos tienen otra idea? Si les vienen bien nuestro gas y nuestros minerales, ¿las condiciones para sostener esas ‘cadenas de suministro’ serán las mismas que plantea Trump o hay algo más de ‘juego’ para revisar los términos? Uno creería que sí, que aún siendo ‘anti China’ se va a abrir otra forma de hacer acuerdos con Estados Unidos, pero todo eso está por verse”, indicó.

La posibilidad de un impacto moderado: ¿cuál sería el reto para Milei si Trump pierde?



Alejandro Corbacho, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Connecticut y director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del CEMA, señaló en primer término que “si Estados Unidos e Israel ganan la guerra con Irán y a Trump le sale bien la jugada, el precio del petróleo puede bajar y mucho”, y que “eso lo va a ayudar en la elección” de medio término.

“Lo que hay que pensar es cuánto hay de la guerra en las elecciones de EE.UU. y cuánto no. Por ejemplo, George Bush padre ganó la Guerra del Golfo y perdió la elección en 1992, ganó (Bill) Clinton, que le dijo ‘es la economía estúpido’”, señaló el especialista en relaciones internacionales ante la consulta de este medio.

En esa línea, señaló que “si Estados Unidos pierde la guerra y la economía está mal, Trump seguro pierde las elecciones, y si pierde la guerra pero la economía está más o menos o está bien, habrá que ver la intensidad que el público le da al conflicto”. Al respecto, aclaró: “Hay que recordar hay norteamericanos de Trump que no apoyan esta política de intervención porque implica gastos del Tesoro y no es ‘hacer América grande otra vez’, porque eso era más bien por repliegue y blindaje”.

De esta forma, el eventual impacto de la guerra con Irán en la economía de EE.UU. aparece, igual que en los análisis anteriores, como un factor central para las elecciones de medio términos que encara Trump. “Si pierde la guerra y la economía funciona, debería estar menos preocupado, sobre todo porque es un gran comunicador, puede moldear. Si lo aplastan es una cosa, pero con un equilibrio o empate la va a poder manejar”, precisó.

En tanto, Corbacho coincidió con sus colegas respecto de que el resultado electoral de Trump tendrá un impacto en la situación de Milei, pero por otras razones. “Obviamente una derrota acá va a hacer aprovechada por la oposición, aunque lo que le queda a Milei todavía es que enfrente no tiene nada agrupado”.

“Una derrota de Trump puede hacer que el respaldo a Milei desde Estados Unidos disminuya”, señaló el especialista, en un sentido similar al que evaluó Tereschuk, aunque aclaró: “Puede ser que afecte un poco, pero no creo que demasiado. Si Trump pierde, eso no quiere decir que Miei vaya a cambiar de posición o empiece a hacer todo lo contrario, pero sí tal vez lo obliga a ajustar las variables”.

En ese sentido, sostuvo que “la derrota de Trump puede llevarlo a tener que dar alguna explicación, porque no va a tener la espalda que tuvo con los 20 mil millones de dólares del Tesoro el año pasado”, y apuntó que la clave está en la economía argentina: “Milei ahí tendrá que mejorar las variables. La gente no está en contra de muchas cosas que dice o hace Milei, el problema para el Gobierno es si seguimos teniendo noticias de cierre de fábricas“.

Un nuevo escenario se abre para Javier Milei y el mundo



La moneda está, más que nunca, en el aire. La guerra que iniciaron EE.UU. e Israel con Irán todavía es motivo de discusión entre los votantes norteamericanos, que según todos los especialistas consultados están más atentos al éxito de Trump para cumplir con las promesas de una mejora en la economía y de una gestión que ponga a “Estados Unidos primero”.

En ese contexto, en el gobierno de Milei no asoma -a diferencia de gestiones anterior- ningún atisbo de duda sobre la posición que debe adoptar Argentina. No solo por su posición particular de alineamiento total con Estados Unidos e Israel, sino también porque la Justicia ya determinó que Irán es el responsable de los dos atentados más graves que sufrió este país: el de la embajada de Israel y el de la AMIA.

La posibilidad de que Trump pierda las elecciones de medio término obedece más a una tendencia histórica de la política norteamericana que al conflicto en sí, pero la evolución del precio de los combustibles y los alimentos a partir del conflicto en Medio Oriente suma presión sobre el republicano a pocos meses del inicio de la campaña.

Así, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene en vilo a todo el mundo, sobre todo ahora que potencias europeas como Alemania y Francia se suman poco a poco al conflicto, pero pone varios interrogantes sobre el futuro político de Donald Trump en el camino a las elecciones legislativas de noviembre y, con ello, plantea preguntas también para Javier Milei, quien fijó desde el inicio sus alianzas internacionales.

Por Pablo Sieira – IP