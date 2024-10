Cómo organizó Victoria Villarruel la visita al papa Francisco que volvió a tensar su relación con Milei

Fue invitada a un evento y armó agenda expandida sin consultar al Presidente. El enviado de la Casa Rosada para anticiparse. Tres mujeres en el Vaticano.Javier Milei bajó la orden de no confrontar con el papa Francisco para que venga a la Argentina

La invitación a participar en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo, realizada esta semana en el País Vasco, fue la oportunidad que encontró Victoria Villarruel para armar su primera gira en Europa, que culminará el lunes con una visita al papa Francisco, que tensó más su relación con Javier Milei.

Molesto por la audiencia de la vicepresidenta con el sumo pontífice, el Presidente y su hermana Karina Milei instruyeron a la canciller Diana Mondino a organizar una visita previa al Vaticano del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien tuvo agenda toda la semana en la santa sede. Jorge Bergoglio, que hace un mes criticó en duros términos a Milei, se prestó al juego de la interna oficial y recibió al funcionario este viernes.

El día de hoy me reuní con el Papa Francisco. Es bueno saber que la Iglesia siempre tiene las puertas abiertas a todos y que muchas veces se fogonean conflictos o interpretaciones contrarias a la verdad.



Fue un encuentro, en lo personal, inolvidable y que quedará por siempre en… pic.twitter.com/cdC7I4orDI — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) October 11, 2024

La tensión diplomática no hizo más que sumar discordia entre Milei y Villarruel, cuya relación no empezó bien en diciembre y quedó casi fracturada con el conflicto bilateral con Francia que ocasionó la vicepresidenta, mediante un tuit que publicó para defender los cánticos de la selección de fútbol calificados de racistas en el país galo. El episodio provocó que Karina Milei deba pedir disculpas en la Embajada francesa. La titular del Senado no dió el brazo a torcer y todavía tiene ese post fijado en la apertura de su cuenta de Twitter.

Villarruel fue invitada a la conferencia de la ONU por haber participado de una cumbre similar el año pasado, en New York, a partir de su participación en la ONG Oid Mortales, en el que pregona investigar a los culpables de las víctimas de la violencia política de los setenta.

Villarruel apunta a agrupaciones de la época, como Montoneros, con la aspiración de encarcelar a sus líderes, que considera terroristas. El papa la recibió en otras oportunidades para hablar sobre su lucha y la vice, con matices, cree que cuenta con su apoyo. De hecho, en el Senado aseguran que no demoró ni un minuto en aceptar la visita.

La agenda de Victoria Villarruel

El itinerario de la vicepresidenta fue organizada por la directora de Relaciones Internacionales del Senado, Isolina Inés Correa Monterrubio, quien en su perfil de Linkedin se describe como profesional centrada en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que Milei aborreció durante la conferencia del organismo.

Villarruel partió el domingo pasado a Madrid en un vuelo de línea acompañada por dos colaboradoras: su secretaria, María Guadalupe Jones; y la directora de Ceremonial, María Laura Arnejo. No viajó personal de prensa y el resto de su equipo monitorea sus pasos desde el Senado.

Disertación en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo. En esta jornada tan intensa hubo testimonios de víctimas de Jordania, Australia, Argentina, India, España, Camerún, etc. El Rey Felipe VI concluyó con sus palabras el primer día. pic.twitter.com/85kQvt1eGN — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 8, 2024

Jones es tal vez la figura más cercana a la vicepresidenta desde que asumió. Es hija de Juan Carlos Jones Tamayo, exmiembro de la estructura de inteligencia del Ejército condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad.

La historia de Arnejo es distinta: es una empleada del Senado que tomó el cargo en julio luego de que una amiga personal de la vicepresidenta lo ejerciera por unos meses para ayudarla con la transición. No quiso seguir y la eligió a la ahora funcionaria.

Los voceros de Villarruel informaron a Letra P que su viaje se canalizó por “vías formales”, lo que incluiría un aviso a la Cancillería y un contacto permanente con las embajadas. La vice no está en buenas relaciones con las autoridades diplomáticas: tuvo un duro cruce con Mondino, a quien le recrimina el acuerdo firmado con su par de Gran Bretaña, David Lammy, que podría colisionar con el reclamo argentino por Malvinas.

Consultados por este medio, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores se desentendieron de la agenda de Villarruel, aun cuando se trata de una visita de la segunda autoridad del Estado e incluye entrevistas con líderes políticos. Al parecer, a Milei nadie le pidió opinión.

¿Quien trajo a Vox?

Fuera de las fronteras de Argentina, las actividades de la vicepresidenta pueden leerse de dos maneras: como parte de la agenda presidencial o un juego propio de Villarruel, que no puede ser otra cosa que un capítulo más de la interna de la fórmula ganadora de las últimas elecciones.

La gira de Villarruel se inició el lunes con una reunión con el presidente del Senado español, Pedro Rollán Ojeda, del Partido Popular de España (PP). Luego recibió al presidente de esa fuerza, Alberto Núñez Feijoó.

El PP es el tradicional partido de derecha de España, eclipsado los últimos años por los ultras de Vox, la fuerza política preferida de Milei y con la que Villarruel está en contacto hace tiempo a través de su Fundación.

Es un honor asistir a la recepción de la Vicepresidente de la Argentina, mi buena amiga @VickyVillarruel.



Una mujer valiente, de principios firmes, y una gran patriota que lucha incansablemente por todos los argentinos, especialmente por las víctimas del terrorismo marxista… pic.twitter.com/UOjymHWdRX — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) October 9, 2024

Una de las guerras de egos en La Libertad Avanza durante campaña es sobre quien acercó a Milei con Vox, donde en 2022 fue agasajado como un líder latinoamericano por su máximo referente, Santiago Abascal. Ambos iniciaron una sociedad política que está vigente. Villarruel se adjudica ese nexo, a partir de su contacto con Javier Ortega Smith, quien la visitó este martes en Madrid.

“Es una gran patriota que lucha incansablemente por todos los argentinos, especialmente por las víctimas del terrorismo marxista montonero”, describió Ortega Smith a la vicepresidenta en sus redes.

Pelea de fotos

Durante su participación en la conferencia sobre Terrorismo, Villarruel atacó al presidente español Pedro Sánchez, quien este año retiró la representación diplomático de Argentina, molesto por una acusación de Milei a su mujer, involucrada en investigaciones sobre corrupción. En el mismo evento se tomó fotos con el rey Felipe VI.

Este viernes, Villarruel recibió a empresarios en la Embajada argentina en España y el lunes será recibida en el Vaticano, donde el papa Francisco no permite la entrada de fotógrafos privados y cada invitado gestiona las imágenes por su cuenta.

Hace un mes estuvo en la santa sede la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y no quedaron registros. Sotelo sí tuvo sus imágenes con Bergoglio este viernes. Villarruel buscará la suya.

Al retorno de la ministra de Capital Humano fue cuando Bergoglio acusó a Milei de que “en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”. Desde la Casa Rosada no le respondieron al Papa. Villarruel tampoco dijo nada. El lunes lo tendrá cara a cara.

