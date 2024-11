¿Cómo Georgescu ha logrado ganar en la primera vuelta en Rumanía?

Calin Georgescu está sostenido por una oleada de votos de rechazo al Gobierno rumano y una supuesta interferencia de redes sociales extranjeras.

El inesperado ascenso de Calin Georgescu, el candidato nacionalista de extrema derecha, ha sido una sorpresa, también porque Rumanía ha sido uno de los grandes partidarios de Ucrania desde el comienzo de la guerra.

Pero su retórica antibelicista y anti-escudo de defensa antimisiles de la OTAN en suelo ucraniano no parece haber sido la principal razón de su éxito para el responsable del centro de análisis EUMatrix, Doru Frantescu: “Podemos atribuir su éxito a sus lemas antigubernamentales y a la frustración de la población con la vieja guardia. Eso es lo que estamos viendo ahora”.

Se habla mucho de la economía y la inflación, de la mala situación en Rumanía y también de su promesa de hacer la paz a cualquier precio. No sabemos exactamente qué significa eso, pero estos fueron sus principales puntos políticos

El triunfo de Georgescu supondría un acercamiento a Putin

Rumanía, un país fuertemente proeuropeo y engarzado en la OTAN, es considerado por la OTAN un pilar del flanco oriental. Acoge en su suelo grupos de combate multinacionales, pero también un sistema clave de defensa contra misiles balísticos en la antigua base militar de la Unión Soviética en Deveselu.

Comparte más de 650 kilómetros de frontera con Ucrania y queda por ver cómo una victoria de Georgescu en la segunda vuelta cambiaría prácticamente el posicionamiento de Rumanía. Para el analista Frantescu, no habría ningún cambio radical: “No podemos esperar ningún cambio drástico ni siquiera en esta alternativa. Una gran mayoría de rumanos apoya una agenda proeuropea y proatlántica y él no puede ir en contra de esta mayoría en su agenda. La actitud a favor de la OTAN es bastante fuerte y, de hecho, si hay algún descontento con la presencia de la OTAN es porque la OTAN no apoyó lo suficiente a Ucrania“.

Un mar Negro compartido y vigilado

Rumania también ha desempeñado un papel económico importante para Ucrania al garantizar el tránsito de grano a través de sus puertos desde el comienzo de la guerra.

El eurodiputado del Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea, Nicolae Stefanuta, valora el papel de “guardian” del mar Negro que atribuye a Rumanía: “Aseguramos las puertas de la OTAN en el Mar Negro, que durante mucho tiempo se ha considerado un mar ruso y no debería ser así. Es un mar en el que también están Crimea, Turquía y Rusia. Creo que es un papel de guardián de las puertas que es muy importante y pretendemos mantenerlo tan importante y fiable como sea posible“.

Georgescu se enfrentará el 8 de diciembre en la segunda vuelta a Elena Lasconi, otra ganadora inesperada de la segunda vuelta al ser también una recién llegada a la política que apoya firmemente el papel clave de Rumania en la OTAN y la pertenencia en la UE.

Fuente EuroNews