Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp para no hablar con la Inteligencia Artificial

Este chatbot se activa automáticamente, por lo que los usuarios tienen opciones para minimizar su visualización

WhatsApp introdujo un chatbot de inteligencia artificial, impulsado por Meta IA. Esta es una herramienta que se ha añadido paulatinamente y que está disponible en diferentes idiomas. Sin embargo, los usuarios vieron su llegada de un momento a otro y no saben si es posible desactivarla.

Esta función se agregó tras una actualización y no había que realizar ningún ajuste para activarla. Y aunque no es obligatorio usarla, la propia aplicación asegura que no es posible desactivarla y estará presente continuamente. Pero eso no indica que no haya métodos para miniar su visualización.

Qué es Meta AI y cómo funciona esta Inteligencia Artificial

Meta AI es un chatbot de inteligencia artificial que se ha integrado en varias plataformas de Meta, incluyendo WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger. Este asistente virtual está diseñado para interactuar con los usuarios de manera fluida y natural, proporcionando respuestas a una amplia gama de preguntas, desde las más simples hasta las más complejas.

Este chatbot puede crear contenido para que los usuarios lo usen en sus conversaciones. (WhatsApp)

El círculo azul que aparece en la parte inferior de la pantalla en WhatsApp representa la interfaz de Meta AI. Este chatbot puede participar tanto en chats individuales como grupales, permitiendo que todos los miembros de una conversación vean las interacciones con la inteligencia artificial.

Además de responder consultas y proporcionar información útil, Meta AI puede generar imágenes, hacer listados de las noticias más relevantes del día y participar activamente en las conversaciones.

Cómo desactivar este círculo azul en WhatsApp

A pesar de las ventajas que ofrece, es posible que algunos usuarios quieran desactivarlo y que no aparezca en la aplicación. Pero esto no es posible. “En WhatsApp, no puedo ser desactivado directamente, ya que soy un servicio integrado en la plataforma”, aseguró el chatbot tras preguntarle.

WhatsApp no tiene opción de desactivar esta herramienta, ya que está integrada dentro de la aplicación. (WhatsApp / Instagram: meta.ai)

Si bien no es posible eliminar completamente esta función, existen formas de minimizar su presencia. Una es eliminar el chat:

Abre WhatsApp en tu celular. Accede al chat específico donde estás interactuando con Meta AI. Si Meta AI está configurado como un contacto independiente, simplemente elimina el contacto o deja de interactuar con él. Si Meta AI está en un grupo, solicita al administrador del grupo que lo elimine.

Aunque el propio chatbot da una opción “para evitar que aparezca mi mensaje de bienvenida cada vez que abras la aplicación”. Estos son los pasos a seguir:

Abre la conversación específica donde has interactuado con Meta AI en WhatsApp. Toca el nombre de la conversación en la parte superior de la pantalla. Esto te llevará a la configuración del chat. Dentro de la configuración del chat, busca la opción “Mostrar mensaje de bienvenida” y desactívala.

WhatsApp no tiene opción de desactivar esta herramienta, ya que está integrada dentro de la aplicación. (DPA)

De esta forma, no recibirás el mensaje de bienvenida de Meta AI cada vez que abras WhatsApp. Sin embargo, si necesitas asistencia o deseas interactuar con la inteligencia artificial, siempre puedes enviarle un mensaje en la misma conversación.

Meta AI aclara que no puede ser eliminado completamente de WhatsApp, ya que es un servicio integrado en la plataforma. No obstante, desactivar el mensaje de bienvenida es una solución para aquellos que encuentran molesto recibir este mensaje de manera recurrente.

Para qué puede ser útil Meta AI

Meta AI está diseñado para responder una amplia variedad de preguntas, desde las más básicas hasta las más complejas. Puedes preguntarle desde los días festivos en un mes específico hasta recomendaciones tecnológicas o soluciones a problemas de física cuántica.

Además de respuestas en texto, la inteligencia artificial está programada para generar imágenes a partir de una orden. Solo tienes que pedirle en el chat que dibuje algo concreto, y la inteligencia artificial responderá con la imagen solicitada en segundos.

Esta es una función alternativa y no es obligatoria, por lo que será un chat más dentro de toda la aplicación y cada usuario la aprovecharán según sus necesidades.

Por Juan Ríos-Infobae