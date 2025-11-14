Comenzó nuevo curso municipal de manipulación de alimentos con 80 asistentes en Trelew

Apunta a fortalecer las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria con validez nacional.

La Municipalidad de Trelew, a través del área de Inspecciones, dio inicio este jueves 13 a un nuevo curso de manipulación de alimentos en el Centro Cultural Municipal. La capacitación continúa mañana viernes 14 de noviembre, de 8:30 a 12, con la participación de 80 personas que buscan obtener o renovar su formación obligatoria.

Al finalizar la instancia teórica, se tomará una evaluación. Quienes la aprueben podrán gestionar el Carnet de Manipulador de Alimentos, que cuenta con validez nacional y una vigencia de tres años. Aquellos participantes que no alcancen los requisitos podrán rendir un recuperatorio en la oficina de la Coordinación de Inspección.

La capacitadora Rosa Rivera subrayó la importancia de incorporar buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria, fundamentales para prevenir Enfermedades de Transmisión Alimentaria y garantizar la inocuidad de los productos que llegan al consumidor.

El contenido aborda aspectos esenciales de la correcta manipulación, conservación y transporte de los alimentos, promoviendo comportamientos responsables tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana, en línea con el enfoque nacional de formación continua para manipuladores.

La Municipalidad informa que la próxima capacitación, se dictará los días 17 y 18 de noviembre en el Centro Astronómico, de 14 a 18, con un cupo de 50 personas.