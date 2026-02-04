Comenzó la obra de la Ruta Nacional 40 “Los Tamariscos – Facundo” con fondos provinciales

Torres presidió el acto en el que se firmó el acta para el inicio de la reparación integral de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos: una obra fundamental en materia de seguridad vial, largamente demandada por los chubutenses y por todos quienes transitan la ruta. Los trabajos se enmarcan en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Estado nacional, impulsado con el respaldo de todos los intendentes. El proyecto, que demandará una inversión provincial superior a los $22 mil millones, prevé la recuperación y reparación integral de la calzada en el tramo de la ruta nacional entre ambas localidades.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles por la tarde la firma del inicio de obra de la Ruta Nacional Nº 40 entre Facundo y Los Tamariscos, que una vez concluida reforzará la seguridad vial en uno de los tramos más transitados de la zona.

Participaron también del acto el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el titular de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher; los intendentes Matías Taccetta (Esquel); Sebastián Balochi (Sarmiento); Micaela Bilbao (Lago Blanco); Miguel Gómez (Gobernador Costa); Patricia Tapia (Aldea Beleiro); Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer); Rubén Calpanchay (José de San Martín); Vilma Edith Pinilla (Facundo); Jorge Seitune (Tecka); Rafael Morales (Aldea Apeleg); autoridades de la Municipalidad de Trevelin; y el representante de la empresa Rigel S.A., Carlos Sánchez.

La iniciativa se encuentra contemplada en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y la Provincia, a partir del cual el Gobierno del Chubut ejecuta un esquema de obra pública que permite saldar la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Chubut desendeudada de Nación

Tras recorrer el inicio de los trabajos, Torres destacó que la obra “fue uno de los reclamos que más escuchamos desde que asumimos, y lo que muchos no sabían es que se trata de una ruta nacional. La buena noticia es que, gracias a la demanda que presentamos junto a los intendentes y a que la Justicia nos dio la razón, pudimos pedirle a la Nación que nos transfiriera la obra para hacernos cargo de su ejecución”.

En ese sentido, agregó que “la Ruta Nacional 40, en el tramo Facundo – Los Tamariscos, se hizo viral por ser una de las más destruidas y uno de los peores tramos del país, y hoy no solo la estamos reconstruyendo con recursos provinciales, gracias al trabajo conjunto con los municipios, sino también desendeudándonos de manera total con la Nación, dejando atrás la deuda criminal que contrajo el gobierno anterior”.

“El monto de esta obra se va a descontar de la deuda que mantenía la Provincia del Chubut con el Estado nacional a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, contraída por la gestión anterior”, indicó el mandatario, quien además confirmó que el plazo de ejecución de los trabajos será de 18 meses.

Por último, Torres puso en relieve que “el rol de los intendentes fue fundamental en la gestión de esta obra, que representa una deuda a saldar con todos los chubutenses”, y concluyó que “vamos a terminar esta ruta debiéndole cero pesos a la Nación, porque este gobierno cumple, generando obra pública, mano de obra y mejorando la seguridad de los chubutenses”.

Fortalecer la seguridad vial

La firma del acta de inicio de obra se enmarca en la Licitación Pública Nº 37-AVP-25, denominada “Ruta Nacional Nº 40 – Empalme RN Nº 26 (Ex RP Nº 20) – Empalme RP Nº 23 – Sección: Km 1.432,43 al Km 1.474,71”, ubicada en los departamentos Alto Río Senguer y Tehuelches.

La obra incluye la ejecución de una carpeta de concreto asfáltico de 0,05 metros de espesor en toda la sección, con un ancho total de 7,70 metros, que contempla la calzada y 0,50 metros de cada banquina.

Asimismo, el proyecto prevé que la empresa concesionaria Rigel S.A. ejecute los trabajos en la mayor brevedad posible, a fin de realizar las tareas necesarias e imprescindibles para garantizar la seguridad vial.

Se trata de una inversión estratégica destinada a mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad de toda la región cordillerana.

El monto total actualizado de la obra asciende a $22.352.621.868,04, financiado por el Gobierno del Chubut.