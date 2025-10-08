Coliñir: “Trelew tiene una carencia de gestión; el intendente no sale a la calle”

El diputado provincial cuestionó la falta de políticas activas del intendente Gerardo Merino para reactivar la economía local. Celebró la reactivación de las obras del PROCREAR y propuso redirigir los millonarios fondos destinados a una consultora de comunicación hacia el impulso de emprendedores locales.

En diálogo conMañana G que se emite por Jornada Tiempo, el diputado provincial Emanuel Coliñir celebró la reactivación de las obras del plan PROCREAR en Trelew, paralizadas por el Gobierno Nacional, y lanzó duras críticas contra la gestión del intendente Gerardo Merino. El legislador del peronismo local sostuvo que la ciudad atraviesa una grave crisis económica, que se ve agravada por la “falta de gestión y presencia territorial” del jefe comunal.

“Es importante que finalmente se hayan reactivado las obras de PROCREAR. Venía insistiendo desde el inicio de la gestión porque me pareció una decisión extrema la que había tomado el gobierno nacional al frenar los fondos fiduciarios que las financiaban. Estamos hablando de tres complejos en Trelew, con un nivel de avance del 85% y 95% respectivamente. Eso significa que 204 familias estarán más cerca de su vivienda”, destacó Coliñir.

Para el legislador, la continuidad de estas obras no sólo significa un avance en materia habitacional, sino que también puede generar un impacto positivo en la economía local: “Se pone en funcionamiento una cadena virtuosa: los corralones trabajan, se activa la construcción, se mueve el comercio. Pero esto contrasta mucho con la situación de la ciudad, que está completamente desplomada. El consumo cayó brutalmente y hay una crisis angustiante para miles de familias”.

En ese contexto, Coliñir hizo referencia a una polémica inversión municipal: la contratación de una consultora de comunicación por $168 millones. “A través del Boletín Oficial nos enteramos de pagos a una agencia cuya única característica visible es el manejo de una granja de trolls. Son perfiles falsos que insultan a la oposición o a vecinos críticos en redes, mientras alaban al intendente y a su gabinete”, denunció.

Y agregó: “Yo quiero, desde la humildad, proponerle al intendente que esos 168 millones —o incluso 200 millones— los utilice para reactivar la economía local, para ayudar a los emprendedores que sostienen a los sectores más necesitados de Trelew”.

Coliñir también cuestionó la actitud política del intendente Merino, al que acusó de encerrarse en la gestión mediática y no salir a buscar inversiones reales para la ciudad: “No le conozco una sola reunión en el parque industrial de Bahía Blanca, por ejemplo, donde podría ir a buscar empresas que inviertan en Trelew. Veo un intendente entretenido con las fotos y los comunicados, que utiliza el edificio municipal para hacer campaña política, lo cual es una falta de respeto institucional”.

Por último, subrayó la importancia de diferenciar gestión de política partidaria: “Él puede militar lo que quiera con su equipo político, pero no puede confundir eso con lo institucional. No puede usar el Salón Histórico municipal para actos de campaña. Hay límites que no se deben cruzar”, concluyó.

Fuente: DJ