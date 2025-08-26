Coimas libertarias: el 60% de los argentinos cree que Karina Milei y los Menem son culpables

El 94,5% de los encuestados dijo estar al tanto del escándalo y el tres de cada cuatro creen que es un caso grave.

Una encuesta de Management & Fit reveló que todo el mundo conoce el caso de las coimas que sacude al gobierno y el 60% cree que Karina Milei y los Menem son culpables.

Según el estudio, realizado entre el 25 y 26 de agosto, el 94,5% de los encuestados dijo estar al tanto del caso de las coimas y para la mayoría, se trata de un hecho grave.

El 73,2% lo considera “muy” o “algo” grave. En cuanto a la veracidad de las denuncias, el 59,2% cree que son ciertas y revelan un entramado de corrupción. Solo un 11,8% las desestima como una jugada electoral o interna política.

De acuerdo al sondeo, el 56,1% dice que el caso reduce su confianza en la gestión nacional. Además, 8 de cada 10 consideran que el presidente debería dar explicaciones públicas, y un 61,3% cree que debería hacerlo de manera urgente.

Sin embargo, el impacto en la intención de voto es mucho más limitado: el 82,6% sostiene que este episodio no cambiará su elección de cara a las legislativas.