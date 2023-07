“Cogote” Loncón y la dura realidad de El Maitén: “Hay muchos vecinos pasando hambre”

El escritor irlandés George Bernard Shaw señalaba que “El hombre puede trepar hasta las cumbres más altas, pero no puede vivir allí mucho tiempo.” Este principio no parece ser comprendido por gran parte de la dirigencia política que intenta una y otra vez perpetuarse en el poder sin dejar oxigenar las gestiones estatales, aún a costa del bienestar de la propia ciudadanía.

Tal vez esta situación se pueda ver más claramente en algunos intendentes y gobernadores del norte argentino, pero también se observa en los pueblos del interior de Chubut.

El Maitén, por ejemplo, tiene como intendente a Oscar “Corcho” Currilen quien después de 16 años como intendente y 4 como diputado nacional, 20 en total, insiste en seguir estirando su estadía al frente del ejecutivo local por un periodo más, señalando que aún le faltan cosas por hacer… Curiosidades de la política.

Luis “Cogote” Loncón, por su parte, presenta una alternativa totalmente diferente que busca terminar con 20 años de hegemonía y poner en descanso al 4 veces intendente de la localidad.

“Creo que Currilen ya dio todo lo que tenía en estos 20 años y hoy El Maitén le está diciendo basta” señalo y enfatizó: “nosotros, con mi equipo, decidimos hacer una campaña basada en propuestas concretas para poder dar soluciones a la falta de trabajo y a los problemas habitacionales, pero no podemos pasar por alto la situación que vive Maitén, nuestros hijos se están yendo de su tierra porque no les brindamos alternativas y eso a mí me duele. Hoy hay muchos vecinos pasando hambre y el intendente no lo puede desconocer”.

Finalmente, Loncón sostuvo “Vamos a acompañar a los comerciantes que tomen empleados, vamos a gestionar apoyo para los pequeños y medianos productores y vamos a potenciar el turismo rural y deportivo sin perder de vista que el futuro está en nuestros jóvenes por los que vamos a redoblar esfuerzos para llegar con conectividad y alternativas de progreso” finalizó.