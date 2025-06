Closs: “Ojalá la condena de Cristina Kirchner sirva para que podamos generar una propuesta de centro”

El exgobernador misionero Maurice Closs, que supo ser un hombre clave del kirchnerismo en el Senado, sentenció: “El fallo de la Corte contra Cristina es un trago amargo que modifica la política argentina”.

Con el rechazo del recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora, tras su inminente detención, la política se reordena para seguir adelante sin su figura sobre la mesa de discusión.

En este sentido, el exgobernador misionero Maurice Closs– que supo ser un hombre clave del kirchnerismo en el Senado y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner durante su última estadía en el Palacio Legislativo-, dialogó con MDZ y deseó que “ojalá sirva para que podamos generar una propuesta de centro de aquellos que creen en un Estado”.

¿Qué opina de la resolución de la Corte Suprema de Justicia contra la expresidente?

– Un trago amargo, una persona que nos ayudó mucho en la provincia de Misiones cuando ejercí como gobernador y como senador (fue vicepresidente del Senado), por eso mi fuerte apoyo durante su gestión. Se hizo un juicio largo con todas las instancias. Hoy hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, para mí, reitero: es un trago amargo que modifica bastante la política argentina y ojalá que sirva para que podamos generar una propuesta de centro de aquellos que creen en un Estado, en una política distinta que pueda hacer la alternativa en el 2027.

– ¿Cree que el fallo de la Corte es más político?

– No, esto es un proceso que se construye cuando no se le pasaba por la cabeza a nadie que Milei iba a ser presidente. Es un juicio que arranca en una época donde Macri tuvo un rol fundamental para con la justicia y donde se generaron una gran cantidad de procesos. Este proceso transitó todos los pasos y llegó a la Corte, que hoy tiene solamente tres miembros nombrados todos en el último tiempo y que le votaron en contra, y es cosa jugada que la deja también afuera porque no es solamente cárcel, sino también proscripción política.

– Se dio a conocer la inflación de mayo, 1,5%, la más baja de los últimos cinco años. ¿Cuál es su opinión?

– Yo no soy parte ni comulgo con el gobierno libertario, pero este es un resultado que hay que reconocerlo. No hay duda alguna que es un buen resultado y mucho más aún después de haber provocado hace poco más de un mes un proceso hacia la unificación cambiaria. La verdad que es un número que hay que reconocer que en eso el gobierno logra su objetivo.

– Logra su objetivo con mucha gente afuera…

– Sí, pero también mucha gente que quiere que esto ocurra. Es decir, el Gobierno sabe que hay mucha gente que valora esta situación, que está más tranquila, que puede planificar mejor y la verdad que es un número que se veía a venir y es probable que continúe en el sesgo bajista, insisto, tal cual lo que vos decís, con mucha gente que no le alcanza la plata, porque justamente una de las razones que justifica este volumen de inflación, este índice tan bajo en la ausencia de plata”.

¿Qué análisis hace de los comicios en Misiones?

– Lo que se esperaba, es decir, un clima de mucha apatía. baja participación y una atomización por ahí un poco más de lo esperado donde el electorado se dividió en tres tercios, un tercio libertario, un tercio filo renovador y el otro tercio de alguna forma expresa las protestas que hubieron, respecto al agro que captó el Partido Agrario y Social; de la policía que logró el ingreso del diputado electo Ramón de la Amarilla.

– Usted habla de apatía. Yo estuve verificando las elecciones de medio de medio término, siempre tuvieron un promedio del 60%. O sea, no sé si la apatía es tan grande como usted lo plantea….

– La participación es directamente proporcional a la importancia del cargo que se elige. Cuando se elige presidente de la República o gobernador, es probable que vuelva al 80% (el porcentaje promedio de votos cuando se eligió gobernador y vicegobernador, e intendentes en Misiones fue del 75 %). La única elección que estuvo un poquitito arriba del 60 fue en medio de la pandemia. Pero esto es un tema que tiene que ver con una realidad nacional. No es que en Misiones hubo apatía en contra posición de otras provincias. En todos lados la participación fue baja (CABA; Chaco, San Luis; Santa Fe, por ejemplo).

– Usted es un hombre del Frente Renovador; de hecho, es uno de los fundadores de ese partido junto a Carlos Rovira en 2003, ¿considera que el oficialismo provincial hizo una buena elección? (si bien ganó, perdió cuatro bancas)

– No pasa porque yo le ponga una clasificación de buena o mala. Yo estoy seguro que fue una elección donde se sale primero, pero no se logra el resultado que estaba esperado. Eso es una cuestión que uno puede hablar con cualquiera y es así. Si el resultado fue si se ganó, se ganó, se salió primero. Ahora la Cámara quedará muy equilibrada.

La Renovación la va a controlar muy bien y el gobernador Passalacqua tendrá la gobernabilidad que necesita. El problema es qué cámara va a tener el próximo gobernador porque justamente el espacio que mayor cantidad de diputados va a sostener en el periodo legislativo que se va a iniciar en el 2028 va a hacer la Renovación con siete más los que sume.

Entonces el problema de construcción de mayorías no es ahora, es en la próxima legislatura, porque esto sí claramente nunca se vio en la historia de Misiones de que, el que más diputado saca en una elección, sume siete. Y eso no te condiciona tanto en esta, porque se juntan los siete de ahora con los 13 de la última elección a gobernador. Ahí es donde sí, claramente, se puede abrir un escenario seguramente de más acuerdos parlamentarios, pero ya sería para la próxima vuelta. En este caso, la mayoría está garantizada.

– Coincide conmigo que la Renovación no supo captar el desencanto que tienen con el gobierno nacional los tabacaleros, los yerbateros, incluso el comercio fronterizo que sí captó el electo diputado provincial Ricardo “Cacho” Bárbaro que al igual que el Frente Renovador provincializó la campaña con fuertes críticas al gobierno nacional…

– El elector ese día no tenía ganas de votar. Los que sí lo hicieron, muchos eligieron votos alternativos que tuvieron una cara distinta. En una ciudad que es más filo-libertaria, votó a Diego Hartfield. En una ciudad donde hay más presencia de empleados públicos, votó al ex policía Ramón Amarilla; y en una ciudad donde había más presencia agrícola, votó a Ricardo Bárbaro. Elecciones parecidas a esta Bárbaro ya la hizo en el 2013 y sin duda alguna es probable que el pequeño agricultor vio en Bárbaro el único que en este tiempo donde el gobierno nacional los dejó muy a la deriva, levantó la voz defendiéndolo.

– ¿Qué opinión le merece el voto hacia el expolicía Ramón Amarilla que ganó en 11 municipios inclusive Posadas?

– Fue una persona que hizo una protesta y que estuvo mucho tiempo preso. Ese fue el voto de la expresión disconforme, yo creo que básicamente de muchos empleados públicos y probablemente también de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. No sé si hubiera sacado la misma cantidad de votos si no estaba preso.

– La Renovación supo de estos resultados y después se recuperó. ¿Considera que cuando se vota a gobernador e intendentes, el oficialismo sabe recuperar tal vez los malos tragos de las de las de medio término?

– No tenga duda. No creo bajo ningún punto de vista que estos porcentajes que se sacaron tengan paralelo con la aprobación de la gestión del gobernador Passalacqua (está considerado entre los seis gobernadores con mejor imagen) o por ejemplo, el intendente de Posadas Stelatto (está considerado con la mejor imagen entre los intendentes del país). No tengas duda alguna de que a la hora de votar por cargos ejecutivos el resultado será distinto y claramente hay una cosa que no está en duda, que la Renovación sabe gestiona en favor de los misioneros. En este caso, obviamente, se votó otra cosa y en otro momento, pero no es un indicador de cómo van a salir las próximas elecciones.

– Pensando en las elecciones nacionales de octubre donde la Renovación podrá en juego bancas en el Congreso, dirigentes consultados aseguran que usted debería tener mayor participación en campaña electoral teniendo en cuenta que sigue contando con una muy buena imagen…

– Yo estoy en la misma situación de la que estaba eh antes las elecciones, siempre estoy dispuesto a colaborar, estuve cercano a muchos intendentes en esta elección, especialmente más de la política analógica más parecida al tiempo de antes y creo que esa política tuvo buenos resultados, he visto elecciones interesantes de intendentes de municipios como Aristóbulo del Valle, Alem, Eldorado, Iguazú, Puerto Rico, Montecarlo, municipios medianos que haciendo la campaña un poco más tradicional, le ha ido bien, donde quieran que yo colabore voy a estar. Claramente no estoy en la mesa chica de las decisiones de la Renovación, pero eso no quita que uno pueda seguir trabajando.

– Algunos dicen que la Renovación tendría hablar mucho más con los intendentes…

– Yo siempre creo que el intendente es importante y creo que todo resultado electoral merece una lectura Todos son importantes y mucho más cuando se trata de hacer lectura de resultados electorales y de hacer un análisis hacia el futuro donde claramente ahora sí se puede armar una oposición y esa oposición libertaria, puede disputar el gobierno provincial entonces, ante una oposición que sale a sumar, que va a intentar sumar los votos de Harfield, más los del electo por radical peluca Martín Arjol, más seguramente en la parte de centro derecha o derecha que sacó el radicalismo e incluso también lo los votos de Ramón Amarilla, la Renovación tiene que estar atenta a ese escenario porque claramente hay una amenaza que viene desde una oposición que tiene apetito de poder y que además tiene el poder que centraliza todo que pone el presidente de la Nación.

Por Alejandro Spivak-MDZ