El ex ayudante de Miguel Ángel Russo no continuará al frente del Xeneize y el club deberá buscar a un nuevo técnico

Cuatro días después de la dura eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors. Tras una reunión con el director deportivo Marcelo Delgado en el predio del club en Ezeiza, se confirmó que su contrato no será renovado. De esta manera, el Xeneize comenzará la búsqueda del reemplazante del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

Después que asumió el cargo en octubre de 2025 tras el fallecimiento del último técnico campeón de América con el primer equipo, los números marcan que Úbeda dirigió a Boca en 32 partidos oficiales y terminó su ciclo con un balance de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra. El vínculo del ex marcador central, y el de Juvenal Rodríguez, finalizaba el 30 de junio de este año, y por ende no será renovado.

“En este momento uno no encuentra palabras para decir lo que realmente sentimos en relación a la impotencia que nos da haber avanzado y quedarnos con esa angustia”, dijo el ahora ex el técnico xeneize en la sala de prensa de La Bombonera tras la derrota por 1-0 con la Universidad Católica el pasado jueves. La caída cerró una racha de cuatro partidos sin victorias para Boca en el certamen continental, con tres caídas que decretaron el final del ciclo.

Acto seguido, Úbeda respondió una consulta sobre su continuidad al frente del equipo. El DT fue escueto y directo: “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro”, aclaró. Finalmente, Riquelme decidió que el Sifón no siga al frente del primer equipo luego de la eliminación en la fase de grupos de la Libertadores, que se sumó a otra dura derrota para el Xeneize en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Huracán, también en condición de local (2-3).

A estas dos caídas, hay que sumarle una tercera, que se produjo en las semifinales del Clausura 2025 en La Bombonera contra Racing Club. En aquella ocasión, el conjunto de Gustavo Costas superó 1-0 a Boca con gol de Maravilla Martínez.

Entre los hechos destacados del paso de Úbeda como entrenador del Xeneize, hay que marcar que ganó los dos Superclásico que dirigió: el año pasado, superó 2-0 al River de Marcelo Gallardo en Brandsen 805 con una gran actuación del Changuito Zeballos, autor de uno de los tantos (el otro fue de Miguel Merentiel con asistencia del número 7). Y durante el Apertura, visitó el estadio Monumental y se llevó otra victoria, esta vez por 1-0, de la mano del penal que convirtió Leandro Paredes, quien se erigió como la figura del encuentro.

A partir de ahora, Riquelme comenzará la búsqueda del nuevo técnico. Uno que deberá tomar las riendas del equipo en medio del Mundial, a la espera de lo que será el playoffs de la Copa Sudamericana contra el Club Deportivo O’Higgins. El partido de ida de ese cruce se disputará la primera semana después de la final de la Copa del Mundo (21, 22 o 23 de julio) en La Bombonera, mientras que la revancha será la siguiente en Chile. Además, afrontará el duelo por Copa Argentina ante Sarmiento de Junín y el Clausura con la obligación de sellar su pase a la Copa Libertadores 2027 en lo que será el último año de mandato en la presidencia del histórico número 10 de Boca.

En los últimos días, los nombres de Antonio Mohamed y Néstor Lorenzo picaron en punta para ser el sucesor de Úbeda. El ex delantero xeneize se refirió en las últimas horas sobre un posible llamado en medio de los festejos de Toluca tras ganar la Concachampions y fue contundente en su análisis. Por otra parte, el DT de la selección Colombia en el Mundial no se liberará hasta principios de julio, por eso parece difícil pensar que el 18 de junio, día del comienzo de la pretemporada, Boca no tenga a su nuevo entrenador en funciones.

Por Federico Cristofanelli – Infobae