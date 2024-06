Claudia Villafañe explicó por qué no se quiere casar ni convivir con Jorge Taiana tras 20 años en pareja

Invitada a un ciclo de streaming, la empresaria se animó a responder las preguntas de los usuarios.

Claudia Villafañe y Jorge Taiana llevan 20 años de relación. Sin embargo, eligieron no convivir ni casarse. Ahora, la empresaria explicó los motivos.

Este miércoles, Villafañe estuvo invitada al programa que conducen Ángel de Brito y Dalma Maradona en el streaming de Bondi. Allí habló de su vida con El Diez, de la familia, de los nietos y más, pero una usuaria quiso saber cuándo se casaba.

“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo. Creo que estoy bien así y no convivir también, como que uno se elige en los momentos que…”, respondió tajante.

El conductor quiso saber si había habido algún intento fallido de convivencia en estos 20 años y ella negó: “Nunca convivimos… Creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte”.

Consultada acerca de si había diferencias en el amor a lo largo de la vida, ella afirmó: “Yo me puse de novia a los 15. Todo es diferente. Creo que es diferente lo mío con los de mis hijas por la manera, la forma, la crianza, todo…”. “Yo iba al colegio secundario de monjas con el uniforme hasta la rodilla… Creo que todo cambia y te hace pensar diferente”, reflexionó.

La foto romántica de Claudia Villafañe y Jorge Taiana que dejó en shock a sus seguidores

Claudia Villafañe y Jorge Taiana están en pareja desde hace varios años. Y aunque no suelen mostrarse en público y mucho menos en las redes sociales, a fines de enero hicieron una excepción: sorprendieron a todos con su primera foto romántica. Fue el actor quien decidió compartirla en Instagram, y ella no dudó en repostearla.

En la imagen, aparecen sus manos entrelazadas con un mate de fondo y un mensaje lleno de cariño. “Feliz cumpleaños Monita”, expresó él revelando cómo le dice en la intimidad a su amada, que está muy feliz con esta historia de amor.

Claudia Villafañe y Jorge Taiana: la primera foto romántica en las redes. (Foto: instagram(claudiavillafañeok)

Taiana también musicalizó la postal con “Tiempo de celebrar”, una canción de Kairy Marquez que tiene una letra muy especial. “No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón, que tanto había sufrido, de blanco, con tu amor, hoy se ha vestido. Que el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está”, reza una de las estrofas.