Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi por su foto junto a Donald Trump: “La gente opina y cree que tiene la razón”

En medio de críticas y comentarios, la exesposa de Diego Maradona contó detalles de su relación con el futbolista y su familia, sorprendiendo a los seguidores del fútbol

En las últimas horas, la visita de Lionel Messi, junto al Inter Miami, a la Casa Blanca generó una ola de comentarios en redes sociales. Desde frases polémicas a críticas, la imagen del astro del fútbol junto a Donald Trump recorrió el mundo. Sin embargo, en ese contexto, quien defendió la actitud del futbolista fue Claudia Villafañe.

La exesposa de Diego Maradona se mostró firme al hablar del campeón del mundo y relató sus sensaciones al verlo junto al presidente de Estados Unidos. “Lo vi y después ponían otra de Diego (Maradona) con Chávez. Viste, la gente es así. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar”, comenzó diciendo la madre de Dalma y Gianinna en una charla con Facundo Pastor en Radio la Red.

🗣🎙 Mucho se habló sobre la presentación de ayer de Leo Messi en la Casa Blanca, en el homenaje de al Inter Miami por ser campeón de la MLS. pic.twitter.com/kwQN4TRpb8 — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) March 6, 2026

Acto seguido, Villafañe continuó: “Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere. Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente qué tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina”

Fue entonces cuando el conductor comentó: “Y opinan de afuera, ¿no? Con una vida prestada, pero opinan”. En línea con esta frase, Claudia agregó: “Opinan y se creen que tienen la razón también”. Al ver cómo hablaba del jugador del Inter Miami, Pastor quiso saber más sobre su vínculo, a lo que su invitada contestó: “Si me encuentro lo saludo. Una vez, cuando él todavía estaba en el Barcelona, y estábamos en Miami y Benja lo quiso ir a ver con los amigos. Fuimos a la concentración, nos recibió, le presentó a todos los jugadores. Espectacular. Benja estaba enloquecido. Benja sí tiene más relación por su papá. El mundial lo vivió como uno más de ellos. Él entró dentro de la cancha, estuvo con la familia”.

Luego, Facundo le preguntó por su relación con Antonela Roccuzzo. “Antonela es una reina, es divina. Se empezó a mostrar un poco más, como ella, ¿no? Independientemente, como yo, ¿no? Decir bueno, soy yo. Hago esto, hago lo otro. Es mamá, va con sus chicos a verlos jugar al fútbol. Hablo por Instagram. Si pasó algo con Leo, que ganó, no sé qué, y le mandé un mensaje, me lo respondió y nos empezamos a seguir en redes y eso, no más que eso. Cumpleaños o algo de los nenes o eso. El del medio me mata. Picante. El grande es como más serio. El primer hijo siempre es más serio, el segundo tremendo”, afirmó Villafañe, dejando en claro su apoyo a la familia del Diez.

El acto institucional en el que Trump recibió al equipo de Messi se inscribió en la tradición de la Casa Blanca de homenajear a los campeones de las principales ligas deportivas, una costumbre que la administración del actual Presidente mantuvo en su segundo mandato.

Durante el acto, Trump entregó una bienvenida especial al futbolista argentino, destacando: “Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami… y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”, según reprodujo CNN. El mandatario recibió una pelota autografiada y una camiseta rosa del club con el dorsal 47, en alusión a que Trump es el 47º presidente de Estados Unidos.

Lionel Messi, holding the ball, and Jorge Mas, owner of Inter Miami CF, present US President Donald Trump with a jersey during an event at the White House in Washington, DC on Thursday, March 5, 2026.

Entre los asistentes, Trump se dirigió a Messi con una frase que resonó en el Salón Este: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”. El presidente estadounidense añadió que su hijo admira tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo y remarcó: “A la gente le encanta lo que haces y lo haces muy bien. Es un honor para nosotros y para toda la Casa Blanca tenerte aquí”.

El mandatario también reconoció el aporte del entrenador Javier Mascherano y mencionó los desempeños de Luis Suárez y Rodrigo De Paul durante la temporada. En otro momento del evento, Trump consultó a los presentes sobre quién consideran el mejor futbolista de la historia: “¿Quién es mejor, él o Pelé?”. La respuesta generalizada fue “Messi”, según consignó CNN.

Por Lucas Terrazas-Infobae