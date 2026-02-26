Claudia Loyola, nace una líder provincial

La intendenta de Camarones criticó a la clase política que intenta imponer una agenda alejada de la comunidad y adelantar los debates electorales en Chubut. La prospección de merluza, con buenos avances.

La intendenta de Camarones, Claudia Loyola, expresó preocupación por el adelantamiento de debates electorales y cuestionó a sectores políticos que buscan imponer una agenda alejada de las verdaderas prioridades de la ciudadanía.

Según el parte de prensa municipal, “luego de recorrer el puerto de Camarones, analizar los resultados positivos de la prospección de merluza y mantener reuniones con los permisarios y con la Secretaría de Pesca para evaluar la extensión de los días de actividad, me encuentro con que algunos sectores políticos pretenden instalar una agenda completamente distinta a la que hoy necesita nuestra gente”, señaló la jefa comunal.

“Hay ministros, secretarios y equipos técnicos que están trabajando seriamente, muchas veces sin exposición mediática, para fortalecer la producción, el empleo y el desarrollo local. Desconocer ese esfuerzo es desconocer la realidad del territorio”, afirmó.

Loyola cuestionó el apresuramiento por adelantar el calendario electoral 2027. “Recién salimos de un proceso electoral y ya hay dirigentes y funcionarios más preocupados por posicionarse políticamente que por resolver los problemas cotidianos. Esa no es la agenda de nuestros vecinos”, sostuvo.

“La ciudadanía está preocupada por llegar a fin de mes, por el aumento de los precios, por la calidad de los servicios, por la seguridad y por tener oportunidades. Espera de quienes gobernamos responsabilidad, gestión y resultados, no especulación ni declaraciones vacías”, agregó.

Loyola hizo referencia a recientes declaraciones del intendente Dante Bowen, y fue contundente: “Los calificativos negativos hacia funcionarios provinciales que están trabajando y dando respuestas no aportan soluciones. Solo evidencian una mirada centrada en la construcción de candidaturas y alejada de las verdaderas urgencias de la gente”.

“Nosotros vamos a seguir por el mismo camino: menos rosca política, menos agenda electoral anticipada y más gestión, más producción y más trabajo para todos”, concluyó.

La intendenta hizo estas declaraciones tras recorrer el puerto de Camarones junto al secretario del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Alexis “Gallo” Gutiérrez. Fue en el marco de las tareas de prospección. Supervisaron el desarrollo de la actividad portuaria y dialogaron sobre el funcionamiento de la estiba en este contexto productivo, poniendo especial énfasis en las condiciones laborales.

Destacaron la importancia de la posibilidad de volver a pescar durante las temporadas en aguas provinciales, así como la necesidad de avanzar en la apertura de la Zona III y de contar con un marco legal claro que permita que la actividad pesquera se consolide de manera sostenida generando previsibilidad y empleo para la región.

El secretario general del SUPA Chubut remarcó el rol central de los estibadores dentro del sistema productivo pesquero.

En este sentido, nuevas embarcaciones se suman a la prospección de merluza en Camarones en el marco de la Zona III de pesca artesanal, consolidando el trabajo productivo y el movimiento del puerto local.

En los últimos días, tres embarcaciones artesanales —Profeta, Tuna 1 y Yael— iniciaron su participación en la prospección, sumándose a las ya operativas Siempre Claudio y Jorge Daniel. Todas realizaron su salida desde el Puerto de Camarones, reafirmando el rol estratégico del puerto como motor de la actividad pesquera local.

Siempre Claudio y Jorge Daniel vienen desarrollando un trabajo sostenido de más de una semana, con capturas que permitieron avanzar en el relevamiento previsto. De acuerdo a lo registrado por los equipos técnicos y los propios pescadores, la pesca obtenida presentó muy buenas condiciones de calidad y tamaño, aportando información clave para el seguimiento de la especie y la planificación de la actividad.

Según Loyola, “la pesca artesanal es parte de nuestra identidad productiva y de la historia de Camarones. Cada nueva embarcación que se suma significa más trabajo, más movimiento económico y más oportunidades para nuestra comunidad”.

El municipio valoró el respaldo provincial y se avanza en gestiones conjuntas para extender por 10 días más la prospección, para fortalecer el relevamiento técnico, garantizar previsibilidad a los pescadores y consolidar una actividad sostenible.

Fuente: DJ

