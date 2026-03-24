Clases de apoyo y talleres en el Espacio Joven de Trelew

El Municipio informa la grilla de actividades del espacio ubicado en A.P. Bell 457, que ofrece propuestas educativas, recreativas y de contención.

La Municipalidad de Trelew fortalece el Espacio Joven, ubicado en A.P. Bell 457, con propuestas educativas y talleres de expresión artística y cultural.

En dicho espacio, que funciona como un sector multifunción, se ofrecen distintas alternativas de acompañamiento, promoción y apoyo exclusivo para jóvenes, a través de propuestas recreativas, formativas y de contención.

En este marco, se desarrollan clases de apoyo en diversas materias: Economía (martes y jueves de 16:30 a 18), Matemáticas (lunes y miércoles de 18 a 19:30), Fisicoquímica (martes y miércoles de 18:30 a 20) e Historia y Geografía (martes y jueves de 18 a 19:30).

Asimismo, el Espacio Joven cuenta con talleres orientados a la expresión artística y cultural, como Fotografía y Cine (miércoles de 17 a 19), Artes Plásticas (miércoles de 17 a 19) y Música (viernes de 18 a 20).

Las personas interesadas en participar o recibir más información pueden comunicarse al 2804013402 o escribir al correo electrónico juventud@trelew.gov.ar.

Además, se invita a quienes deseen presentar proyectos formativos y recreativos a contactarse con el área.