Clarín le vendió TyC Sports al Grupo Werthein, logró meter el Mundial en Flow y le tuerce la mano a Tapia

Werthein tenía el control de Torneos y Competencias y el derecho para transmitir los 104 partidos del Mundial. El negocio se cerró por USD 25 millones, pero el Grupo Clarín se queda con transmisiones fuertes para la grilla de Flow. La pelea con el Chiqui Tapia, clave para entender el cambio en el mapa de los medios deportivos.

Fue una jugada mundialista, reconocen en el ámbito de las telecomunicaciones y en la arena política. En el momento del declive de la histórica pantalla argentina número 1 del deporte, que se había quedado sin las transmisiones de la Selección de Lionel Messi, ni los fines de semana del ascenso local, el Grupo Clarín cedió el control total de la señal TyC Sports al Grupo Werthein (GW) —que pagó USD 25 millones—, y a cambio se aseguró de que Telecom metiera por la ventana en la grilla de Flow al torneo mundial de fútbol que se realizará en conjunto entre Canadá, México y Estados Unidos en apenas 16 días.

Se trata de uno de los negocios más resonantes en lo que va de este año, luego de un movido 2026 que dejó compraventas de alto impacto en el mundo de las TIC, como Telefé, de parte del empresario Gustavo Scaglione de Televisión Litoral, en sociedad con Daniel Vila y José Luis Manzano; la compra de Telefónica a manos de Telecom, objetada por el Gobierno de Javier Milei; y la cesión del 50% al Grupo Alpha Media del paquete accionario que la Editorial PERFIL tenía en Bravo TV, entre otras. Y como sucede en cada movimiento, los hilos de la política también jugaron detrás del negocio del canal de deportes número 1 del país, que incluyó a la familia Werthein y al grupo de medios de comunicación más poderoso en Argentina.

Sucede que la cesión de TyC Sports —una de las joyas del grupo de la familia Noble— permitió esquivar el bloqueo que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, había armado como respuesta al cruce que mantiene desde hace tiempo con el poderoso conglomerado de medios de comunicación que dirige Héctor Magnetto. Por eso, Personal anunció como una victoria la incorporación de DSports —del Grupo Werthein—, que en dos señales mostrará los 104 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo.

El impacto de la transacción y el mapa audiovisual

La transacción se hizo por USD 25 millones, según confirmó el diario Clarín, aunque desde el GW evitaron dar precisiones de los números del negocio, a pesar de las consultas de PERFIL. El negocio incluyó también la cesión de Carburando Producciones, que realiza la transmisión de los torneos automovilísticos argentinos. Si bien el acuerdo resultó estratégico para sostener la competitividad de Flow en la oferta de la televisión por cable y plataformas, el fuerte golpe que le asestó la AFA le redujo el poder de discusión y el Grupo Clarín terminó por entregar un lugar estratégico en las pantallas de la Argentina: el deporte.

La oficialización del acuerdo llegó de la mano de un comunicado de Waiken ILW, que señaló como “un hito en la reconfiguración del mapa audiovisual y deportivo regional”. Según la confirmación oficial, el Grupo Werthein, a través de su subsidiaria Vrio Corp (matriz de DirecTV Latin America), adquirió el 50% de la participación que el Grupo Clarín mantenía tanto en Tele Red Imagen S.A. (TyC Sports) como en la productora automovilística Carburando y otros activos digitales. Con esta movida, el holding que conduce Darío Werthein pasó a controlar el 100% del ecosistema TyC, consolidando su “posición de liderazgo en la provisión de contenidos deportivos”.

Desde la cúpula directiva de Werthein enmarcaron la compra de TyC Sports como “una evolución natural y un salto de calidad” en la “propuesta de valor”, remarcando que la señal es “una marca emblemática en la memoria emotiva de los argentinos”. Por el lado del Grupo Clarín, justificaron la cesión de su joya deportiva afirmando que la operación les permite “enfocar los esfuerzos y recursos de la compañía en potenciar y seguir haciendo evolucionar la oferta de conectividad”.

La voz oficial de Clarín en la CNV

El Grupo Clarín informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la transacción: “El directorio de la Sociedad ha tomado razón de la comunicación remitida por su subsidiaria, Inversora de Eventos S.A., mediante la cual se notifica la aceptación por parte de Kindra International Limited —sociedad controlante de Torneos y Competencias— de la oferta de venta vinculada a la transferencia de sus participaciones accionarias en las sociedades Tele Red Imagen S.A. y Carburando S.A.U”.

“En virtud de ello, y conforme a los términos oportunamente considerados, Inversora de Eventos S.A. ha suscripto con Kindra International Limited (“Kindra”) y Torneos y Competencias S.A. en virtud de las obligaciones asumidas a su cargo, el correspondiente contrato de cesión de acciones Como contraprestación, Kindra se obligó a pagar a Inversora de Eventos S.A. la suma de U$S 25.000.000”, enfatizó.

Para Telecom, la otra cara de esta transacción, representó una maniobra defensiva vital frente al inminente Mundial 2026. En el mismo anuncio, la compañía de telecomunicaciones confirmó la “incorporación estratégica de la señal DSports al servicio de TV y streaming de Flow”. Esta alianza le permitió a Flow asegurar para sus abonados “la transmisión exclusiva y en su totalidad de la inminente Copa del Mundo de la FIFA de Canadá, México y EE.UU.”, un activo que hasta ese momento era exclusividad de DirecTV y amenazaba con generar una fuerte migración de clientes.

La guerra con la AFA y los derechos de transmisión

Desde que Tapia decidió ocuparse de las transmisiones del fútbol de ascenso en el país a través de LPF —una plataforma online y gratuita— y de no renovar los derechos para las presentaciones de la selección nacional de fútbol masculino, ni las juveniles, la señal TyC Sports dejó de liderar el encendido deportivo y comenzó a ceder el lugar de privilegio a la norteamericana ESPN. Sin reconciliación de por medio con la AFA, la suerte del Grupo Clarín estaba echada y así debió elegir entre sostener a uno de sus productos estrella o mantener viva la oferta de todo el conglomerado de transmisión televisiva.

Eligió Flow, lo que indica que la batalla de Clarín con Tapia seguirá encendida. Aunque se desconoce si el Grupo Werthein aprovechó la ventana de oportunidad para consolidar su avance en el mundo de la TV deportiva o si, en realidad, logró un acuerdo más allá del económico con el grupo que conduce Magnetto para repartirse el negocio y poder sostener sin asfixia económica la disputa que mantiene con la AFA.

Hace pocos días, el Grupo Werthein había preparado el terreno y se había quedado con las acciones del Grupo Nofal en Torneos y Competencias. Pero antes, había logrado un acuerdo con Paramount Global para televisar los 104 partidos del Mundial 2026 no solo en Argentina, sino también en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, avanzando sobre territorios donde la productora Torneos mantenía una fuerte hegemonía.

En paralelo, el ajedrez de los derechos de transmisión anticipa nuevas jugadas: mientras TNT Sports comenzaría a emitir la Copa Libertadores y la UEFA Champions League a partir de 2027, en el mercado crecen los rumores sobre el posible regreso de algunos encuentros de la Primera Nacional a la pantalla de DSports, lo que le devolvería a la pantalla chica el fútbol de ascenso que había perdido TyC Sports.

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Por Ariel Maciel-Perfil