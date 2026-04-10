Citan a declarar al contratista que refaccionó la casa de Adorni en el country Indio Cuá

El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la casa de Manuel Adorni en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. También deberán presentarse las jubiladas que financiaron el departamento del funcionario en Caballito.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas y el fiscal Gerardo Pollicita centró ahora su atención en las obras realizadas en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. En ese contexto, convocó a declarar como testigo a la empresa encargada de los trabajos.

Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, deberá presentarse el 24 de abril a las 9:00 en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal requirió la entrega de toda la documentación vinculada con presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación, comprobantes de pago y comunicaciones mantenidas con Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quien figura como titular de la propiedad.

Además, se solicitó “toda otra documentación que permita establecer el alcance de los trabajos encomendados”, según precisó la fiscalía, lo que incluye “toda constancia respaldatoria de pagos, sean éstos en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta o cualquier otra modalidad”, junto con el detalle de “cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores”, así como “planos, renders, fotografías” y comunicaciones con la administración del barrio.

El requerimiento también abarca la identificación de todo el personal que participó en la obra y la documentación relacionada con la compra y provisión de materiales y otros insumos utilizados, con detalle de proveedores, cantidades, valores y fechas de adquisición.

Investigan quién paga las expensas de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá

En paralelo, el fiscal solicitó a la administración del barrio privado que informe cómo se abonó la tasa de ingreso de 5.000 dólares correspondiente al lote 380, consignada en un recibo fechado el 30 de noviembre de 2024.

Para ello, deberá remitir toda la documentación respaldatoria de ese pago, incluyendo recibos, transferencias, comprobantes de depósito, cheques o pagos en efectivo, junto con la identificación del pagador, las cuentas involucradas y cualquier otro dato relevante.

Asimismo, ante la falta de respuesta a un pedido anterior, también se requirió información sobre la modalidad de pago de las expensas del lote durante todo el período investigado, con un detalle completo de fechas, montos, eventuales deudas y toda la documentación correspondiente.

En caso de haberse efectuado pagos en efectivo, transferencias u otros medios, la administración deberá precisar esas modalidades, identificar el origen de los fondos, adjuntar los comprobantes y aportar cualquier elemento que permita reconstruir el circuito del dinero.

Indio Cuá es un club de golf que cuenta con canchas de tenis, fútbol, hockey y un sector hípico. Según su sitio web, se trata de “un sereno entorno campestre de 61 hectáreas” que dispone de restaurante, piscinas con solárium y seguridad privada, entre otros servicios.

Las jubiladas prestamistas de Manuel Adorni deberán declarar ante la Justicia

Luego de la declaración de la escribana Adriana Nechevenko en Comodoro Py, sin que exhibiera su teléfono celular en ninguna de las dos presentaciones, la fiscalía dispuso notificar a los próximos testigos que deberán concurrir “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron”.

Entre los citados figuran Claudia Sbabo y Beatriz Viegas —las jubiladas que le vendieron el departamento adquirido por Adorni en Miró al 500, en Caballito—, Pablo Martín Feijoo, hijo de una de ellas, y Juan Consentino, vendedor de la propiedad en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.

Todos deberán permitir “la compulsa, extracción, copia, preservación y resguardo del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las referidas operaciones inmobiliarias”, lo que incluye “chats, audios, mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, documentos, registros de llamadas y cualquier otro archivo digital de interés, con la debida preservación de cadena de custodia”.

Las dos primeras habían comprado ese inmueble al exfutbolista Hugo Morales y en noviembre de 2025 lo vendieron a Adorni por 230 mil dólares: 30 mil se abonaron al momento de la escritura y los 200 mil restantes se financiaron mediante una hipoteca privada sin interés, con vencimiento previsto para noviembre próximo.

Pollicita dispuso que los testigos concurran a declarar “con toda la documentación relativa al origen de los fondos vinculados con las operaciones inmobiliarias en las que intervinieron, percibieron, entregaron, financiaron, administraron o intermediaron, en particular las referidas a los inmuebles sitos en Miró 546/48/50/52/54/56, Av. Asamblea 1130/32 y lote 380 del barrio Indio Cuá, según corresponda”.

Además, deberán aportar copia de sus declaraciones juradas impositivas presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes a los períodos fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, o bien la documentación que acredite su situación fiscal o la inexistencia de obligación de presentación.

Fuente: Perfil