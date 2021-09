Cinthia Fernández presentó su canción para las PASO: “Se dice que soy hueca”

La panelista de Los Ángeles de la Mañana interpretó un tema versionado de Tita Merello para dar a conocer sus propuestas electorales

Cinthia Fernández se postuló como precandidata a diputada bonaerense por el partido Unite en las próximas PASO que se llevarán a cabo el 12 de septiembre. En plena campaña política, la mediática realizó una nueva versión de la canción “Se dice de mí” de la reconocida artista Tita Merello para dar a conocer sus propuestas.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’decir…”, interpretó la panelista en el ciclo Los Ángeles de la Mañana que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece. El tema lo compuso con Maru Beni, una influencer que habla de todas problemáticas de mamás.

De esta manera, Cinthia usa una canción muy popular para hacer referencia a los conflictos que tienen muchas madres cuando se separan y deben recurrir a la Justicia para reclamar cuestiones relacionadas a cubrir las necesidades económicas de los hijos. “La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así”, canta la bailarina.

Para promocionar su campaña, Fernández también había posteado una foto desnuda en sus redes sociales con una reflexión. “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”, escribió junto con una foto como Dios la trajo al mundo en la que tapa sus partes íntimas con un cartel negro que repite “¿qué es más grave?”.

Cabe recordar que la mamá de Charis, Bella y Francesca confirmó a mediados de junio su candidatura. “Sigo en carrera”, le dijo a Ángel de Brito y agregó: “La semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático”.

“Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer”, explicó sobre su objetivo en caso de acceder a una banca y agregó: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

La letra del tema que compuso Cinthia

Se dice de mí

Se dice que soy hueca

Que el puesto no me merezco

Que mi culo es lo que ofrezco

Y nada tengo pa’decir

Y tal vez si me escucharan

Tanto no me criticaran

Mi propuesta está muy clara

Te la voy a repetir

Hay leyes que están

No se hacen cumplir

Los juicios son lentos

Tardan en salir

Y mientras tus hijos

Tienen que seguir

Comiendo, estudiando

Y creciendo sin sufrir

La cuota… nunca llega

Más nadie te lo acelera

Si total la madre espera

Y ya no puede ser así

Voy por ahí