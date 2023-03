Cinthia Fernández grabó a un hombre que la acosó en la calle y lo encaró

La mediática increpó a “un degenerado” que le dijo “una grosería” en la puerta de un supermercado.

Cinthia Fernández vivió un incómodo momento cuando un hombre mayor la acosó en plena calle. La mediática lo persiguió, lo grabó con la cámara de su celular y luego compartió las imágenes en sus redes sociales.

La panelista suele compartir detalles de su vida con los casi seis millones de seguidores que acumula en Instagram, a quienes también les cuenta sobre los diferentes problemas que enfrenta día a día.

En esta oportunidad, la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico contó que la persona en cuestión le gritó “una guarangada” y luego se escondió dentro de un supermercado.

Aunque en un principio, según relató, se sintió “paralizada”, Cinthia decidió reaccionar, lo fue a buscar al local para enfrentarlo y lo grabó con su celular para “escracharlo”.

Cinthia Fernández contó que fue a buscar a un hombre que le gritó en la calle. Instagram.



El hombre que se ve en las imágenes aseguró que no era él quien le había gritado y se disculpó.

“Storytime de cómo actuar con un degenerado que se te tira en la calle”, comenzó relatando la ex de Matías Defederico en una historia en la mencionada red social.

Luego, desarrolló: “Estaba llegando al estacionamiento y un viejo verde me dice una guarangada y se me tira encima. El muy cobarde se mete adentro del supermercado”.

“¿Qué hice? Mirá”, arremetió antes de mostrar su reacción.

A continuación, Cinthia mostró que ingresó al supermercado y la gente le indicó que el hombre se había ido al fondo del local.

“Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle”, explicó la influencer mientras recorría el supermercado.

Cinthia Fernández mostró la cara del hombre que la acosó en la calle. Instagram.

“Quizás, así empiezan a tener más vergüenza y lo dejan de hacer”, siguió al tiempo que seguía buscando al hombre.

Después Cinthia termina encontrando al hombre que, cuando se dio cuenta de que ella estaba grabando, le dio vuelta la cara.

“¿Tiene ganas de decir lo que me dijo?”, lo increpó Cinthia.

“Yo no te dije nada, creo que hay un error, yo venía hablando por teléfono”, se defendió él.

Pero ella insistió: “¿Sí? Lo vieron, si no pido las cámaras de seguridad del local. Va a ser muy famoso, no se preocupe. Muy famoso”.

Cinthia Fernández le preguntó a sus seguidores qué hubiesen hecho en su lugar y compartió algunas recomendaciones. Instagram.

“Yo te pido disculpas si te molestó pero yo no tuve ninguna intención de molestarte”, aseguró el supuesto acosador.

“No tengo ganas de que se babosee conmigo, la próxima piénselo bien. A los babosos y acosadores se los cura así, porque después se propasan con nenitas”, concluyó ella.

“Estoy harta de convivir con estos babosos y soy fina al decir babosos. Así uno tiene que actuar cuando ve a un degenerado en la calle. Los invito a que si te pasa algo así en la calle, hagas esto”, sentenció.

El descargo de Cinthia Fernández

Luego de mostrar el video, la mediática le preguntó a sus seguidores qué hubieran hecho en su lugar. Y después de compartir algunas respuestas, Fernández subió un descargo.

La mediática aconsejó a sus seguidores y les dijo que escrachen a los acosadores. Instagram.

“Un poco más tranquila quería hacer mi descargo, aunque no hay mucho que descargar”, empezó diciendo la también bailarina.

“Si les pasa, al menos hagan eso”, sugirió. Y continuó: “A veces la gente no se involucra. Yo me paralicé, me pasó que cuando sucedió el hecho me fui al garage y después dije: ‘No, pará, es un viejo que en teoría no se podría mover’”.

“Era baboso pero no me podía hacer nada. Entonces creo que me animé a ir porque era una persona mayor. Anímense y si sienten miedo pidan ayuda o no lo hagan. Yo sentí hacerlo y me animé por una cuestión de la edad, pero qué bronca que tengo”, cerró.